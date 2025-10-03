Solidaridad y diversión; los ingredientes para el día de Juneren Hegoak

No será una fecha cualquiera. Juneren Hegoak vivirá su día grande el próximo 11 de octubre. De nuevo la asociación errenteriarra vivirá Juneren Hegoak Eguna, ... una fecha marcada en rojo en el calendario de muchos errenteriarras, ya que se apoya una causa bonita y sincera. De nuevo habrá juegos y actividades para todos los públicos en Gernika plaza, lugar habitual ya de esta celebración. Sin embargo, en caso de mal tiempo, se trasladarán al patio de Koldo Mitxelena.

Si la meteorología no acompaña la jornada no se detendrá, y es que la razón de ser de esta asociación es mucho más grande que unas gotas. Desde que se creó en 2013, Juneren Hegoak se dedica a generar una red de apoyo para las familias de Guipúzcoa en estado de vulnerabilidad que estén afrontando enfermedades, situaciones de diversidad funcional y/o duelo de sus menores,

Por la mañana habrá hinchables, manualidades, pintacaras, photocall y tenis de mesa, mientras que por la tarde, llegará el turno de las actuaciones. Concretamente a las 16.00 horas, Edu Magoa hará un espectáculo de magia, a las 17.15 horas actuará Motx Pailazoa y el fin de fiesta lo pondrá DJ Osto a las 18.30 horas. El presentador y dinamizador del evento será Luisma Laboa y durante todo el día habrá stands de merchandising de asociaciones amigas como Abarka, BPAN, Mindara, Naizen y Pausoka, así como un servicio de venta de bebidas, cuya recaudación irá destinada a ayudar a las familias de la asociación.

Se puede aportar de muchas formas

Del mismo modo, los errenteriarras que no puedan acudir a la Gernika plaza a celebrar el día podrán apoyar a la asociación a través de las rifas. Con un precio de dos euros por boletos lo recaudado se utilizará para que la asociación continúe con su lucha. Los tickets están a la venta en tres establecimientos de la villa, Aker Kafé, Kerala y Lekuona Kantina. El sorteo de la rifa ganadora se llevará a cabo duarante el Juneren Hegoak Eguna justo antes del DJ, y los premios podrán reclamarse durante un mes.

Por su parte, en el evento también existirá la opción de adquirir productos de Juneren Hegoak y colaborar con la asociación local. Habrá camisetas, sudaderas, bolsas y muchas cosas más con el ya tradicional logo de la asociación. La mariposa. este año también se pondrán a la venta los calendarios solidarios Juneren Hegoak 2026, que pretende ser una puesta en valor de su voluntariado, y una forma de motivar a las personas con una inquietud por mejorar la vida de las familias, que se pongan en contacto con la asociación para poder colaborar con Juneren Hegoak.

El objetivo, sensibilizar

Desde la asociación animan a la ciudadanía a acercarse a Errenteria ese día y disfrutar de las actividades organizadas y del ambiente de fiesta que habrá en la plaza Gernika. El objetivo de la asociación con esta jornada es dar visibilidad la labor de la entidad, sensibilizar sobre la situación que viven las familias que viven una enfermedad infantil y su impacto en el día a día, así como poner en valor el trabajo desinteresado de su voluntariado que, sin su aportación, sería imposible llevar adelante la labor de la asociación. También, la entidad quiere agradecer la colaboración desinteresada de KBL Oarso Elektrizitatea, Marpex y la asociación de vecinos Casas Nuevas-Olibet, así como del Ayuntamiento de Errenteria que desde el inicio ha apoyado a Juneren Hegoak.

Precisamente la concejal de cultura, Maite Gartzia, estuvo presente en el acto y agradeció «la labor de Juneren Hegoak, que de manera desinteresada hace un gran esfuerzo por mejorar la vida de muchas familias».