Santxo y Aranguren caen en la final tras sufrir una remontada de nueve tantos

No pudo ser. Los pelotaris de Eple Santxo y Aranguren cayeron el pasado viernes en la final de mano parejas de 1ª categoría celebrada ... el pasado viernes en el Atano III de Donostia. Lo hicieron por 22-19 ante la pareja formada por Altuna y Aizpuru de Tolosa 1.

Los de Eple estuvieron adelantados 11-18 y 13-19, pero no pudieron cerrar el partido y una tacada final de 9 tantos de Tolosa decantó la final hacia su lado.

Por su parte, en la modalidad de paleta de goma, cabe destacar la victoria de Berho y Jon Ormaetxea 25-17 en Fanderia contra Zarautz lo que les permite seguir en la pelea por mantener la segunda categoría. Ahora les falta jugar una promoción a doble partido para mantenerse.

Asimismo, en paleta de goma tercera categoría, dos equipos de Eple, los formados por E. Arruabarrena y Bereziartua y por Murua y M. Aranburu y Arzallus, han logrado entrar en los cuartos de final y pelearán por ascender a segunda categoría. Disputarán esta eliminatoria como visitantes.

Además, otra de las notas positivas que deja el fin de semana fue el buen partido de pala corta que disputaron el pasado sábado en Fanderia los cuatro pelotaris de Eple que compiten en primera categoría. Eyheramendy y Yorel vencieron contra sus compañeros de club Estefano y Rubén por 40-38. Un partido jugado a mucho ritmo y con tantos de todas las facturas.

En cuanto al torneo Élite de mano parejas de Trinkete organizado por la Federación de Euskadi de Pelota Taberna y Otaduy vencieron por 15-12 y 15-9 a la pareja formada por Aurrekoetxea y López de Calle en la primera jornada.