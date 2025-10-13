Santo Tomás coge forma con la apertura de las solicitudes para puestos y carteles

M. S. Errenteria. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Santo Tomás es una de las fechas más importantes de la villa galletera. Por ello, y viendo que la jornada está más cerca, el Ayuntamiento de Errenteria comunica a las personas interesadas que el plazo para presentar la solicitud para la colocación de puestos de artesanía y alimentación el día de Santo Tomás ya se encuentra abierto. Dicho plazo finalizará el 14 de noviembre. Las solicitudes se entregarán en el servicio ZU! del Ayuntamiento o de Aldakonea. Los modelos de solicitud pueden ser solicitados en dicho servicio o en la web errenteria.eus.

En marcha el concurso

Por su parte, desde la comisión que organiza la fiesta han recordado que ya está en marcha el concurso para elegir al Cartel anunciador de la fiesta. Este proceso pretende fomentar la participación ciudadana, por ello el ganador obtendrá un premio de 150 euros y recogerá una cesta con productos autóctonos. El plazo para enviar los trabajos finaliza el 20 de noviembre (inclusive). Para despejar cualquier duda se puede escribir un email al correo santomasgurea@gmail.com.