Barrios y Baile, durante la presentación de la nueva edición de Encuentros sobre el Libro de Artista de Gipuzkoa.

Errenteria

«El público no ha tenido la oportunidad de ver algo de este estilo antes en ningún sitio»

La asociación cultural Arteliburu21 llenará la sala José Luis Caso desde el día 17 hasta el 19 de con una exposición sobre el libro de artista

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Más de una década de vida y muchas exposiciones realizadas, pero la ilusión se mantiene intacta en sus miradas. Luis Barrios y Eider Baile ... formarán parte de la décima edición de Encuentros sobre el Libro de Artista de Gipuzkoa organizado por Arteliburu21, que tendrá lugar en la villa, concretamente en la sala José Luis Caso del día 17 al 19.

