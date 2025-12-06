El PSE-EE lamenta que «no se tengan en cuenta las propuestas presentadas»

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El PSE-EE de Errenteria se lamenta de la aprobación de los presupuestos del próximo año por haber salido adelante «sin ningún tipo de negociación». Según denuncian los socialistas, «el equipo de gobierno ni siquiera se reunió con nosotros para debatir las propuestas presentadas», algo que ha molestado a la formación liderada por Isaac Palencia.

Desde el PSE-EE recuerdan que los socialistas registraron una propuesta política de proyectos e inversiones, con un enfoque plenamente constructivo y con el objetivo de explorar un posible acuerdo presupuestario. Sin embargo, «EH Bildu no sólo no aceptó nuestras propuestas, sino que no quiso ni sentarse a hablar de ellas», denuncian. «No ha habido negociación, no ha habido contraste político y no ha habido voluntad de acuerdo».

Entre esas ideas presentadas por los socialistas destacan la renovación de la Plaza Urdaburu, el ascensor entre Jaizkibel y Galtzaraborda, la rehabilitación del edificio Pío Baroja, la construcción de una segunda planta en el parking de Beraun, la mejora de las calles Aita Donostia y Maurice Ravel. Por su parte, en el ámbito del desarrollo económico, el PSE-EE propuso un Plan de Comercio específico para Beraun, Galtzaraborda e Iztieta, así como la creación de una plataforma digital de apoyo al comercio y la hostelería.

«No atajan los problemas»

Además de lo mencionado, los socialistas también lamentan que «el Presupuesto 2026 aprobado no está centrado en las necesidades más importantes de Errenteria, como son la vivienda, el desarrollo económico y la regeneración urbana de los barrios». En esta línea, aseguran que «no hay una apuesta clara por invertir para afrontar la crisis de vivienda, ni un plan sólido para reactivar la economía local, ni una estrategia ambiciosa para recuperar los barrios». Algo que también aseguró en su momento el portavoz popular, Antonio Vicente, que destacó que «son unas cuentas que se alejan de la realidad».

Además, denuncian que se trata de un presupuesto continuista, que vuelve a incluir proyectos arrastrados de legislaturas anteriores, como el parking de Olibet, el parque Barandiaran o la reforma del Matadero, esta última además recortada a la mitad respecto a lo comprometido con el barrio.