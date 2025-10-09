El PSE solicita que se replantee el proyecto de la haurreskola de Galtzaraborda

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 9 de octubre 2025, 13:02 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

Tras el anuncio de la construcción de una haurreskola en el barrio de Galtzaraborda el pasado mes de julio, el PSE-EE de Errenteria considera que el proyecto, tal y como ha sido ha sido presentado por el gobierno municipal, no responde a las necesidades reales de las familias errenteriarras. Por ello, «solicitamos la paralización inmediata de la licitación y el replanteamiento del proyecto con el objetivo de garantizar un servicio de calidad, duradero y ajustado a la demanda existente».

En esta línea, como destaca el portavoz socialista, Isaac Palencia, ha recordado que «la construcción de una Haurreskola en los barrios altos fue una propuesta del PSE-EE en las elecciones municipales de 2023, cuando ningún otro partido la incluyó en su programa». Sin embargo, el Gobierno Municipal ha elaborado el proyecto sin abrir ningún proceso de participación ni recabar aportaciones de los demás grupos políticos, y ahora pretende llevarlo a licitación sin diálogo previo.

No obstante, el proyecto de la escuela que se sumaría a las ya existente en Alaberga y Agustinas y que sumaría 21 nuevas plazas ya está elaborado y en otoño se pondrá en marcha el proceso de licitación de las obras de construcción. De hecho, el presupuesto es de un millón de euros y se ubicaría en la zona verde contigua a la calle Urdaburu del parque de Galtzaraborda,. A pesar de ello, «existe un riesgo evidente de que la infraestructura nazca pequeña y se quede obsoleta en muy pocos años», advierten los socialistas.

«No hay cocina»

Entre los problemas que más destacan en este proyecto según los socialistas se encuentra la «falta de cocina». En la práctica, esto obligaría a las familias a llevar tuppers desde casa para que allí se recalienten, una solución inadecuada y alejada de lo que debe ser un servicio público de calidad. Esto contrasta con el modelo de la Haurreskola Uztargi, pionera desde hace 20 años en un servicio de alimentación saludable, con productos de cercanía y muy bien valorado por las familias», aseguran. Por este motivo, lamentan que «es incomprensible que en lugar de reforzar un modelo de éxito se opte por retroceder, ofreciendo un servicio peor y con más cargas para las familias».

En esta línea, cabe recordar que la Haurreskola de Agustinas, que fue inaugurada bajo el mandato del socialista Juan Carlos Merino en 2008, tampoco cuenta con cocina. Asimismo, as haurreskolak son gestionadas por el Consorcio Haurreskolak del Gobierno Vasco, una entidad pública creada mediante convenios con los ayuntamientos, por lo que la construcción de estas se realiza siguiendo los parámetros establecidos por la Eusko Jaurlaritza.

Las zonas verdes, también un problema

Además de la falta de cocina, los socialistas denuncian que «el proyecto carece de zonas exteriores amplias, fundamentales para que los niños y niñas puedan disfrutar de espacios al aire libre y desarrollar sus capacidades físicas y sociales en contacto con su entorno. Tampoco se contempla una sala de psicomotricidad, un recurso imprescindible en la etapa de 0 a 2 años para el desarrollo motor y la estimulación temprana».

«No podemos permitirnos invertir más de un millón de euros en un equipamiento que nazca pequeño, sin cocina, sin comedor y sin espacios básicos para la infancia», recalcan desde el PSE-EE.