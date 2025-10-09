El plazo de solicitud de los puestos de Santo Tomás se abre este viernes

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Santo Tomás es una de las fechas más importantes de la villa galletera. Por ello, y viendo que la jornada está más cerca, el Ayuntamiento de Errenteria comunica a las personas interesadas que el plazo para presentar la solicitud para la colocación de puestos de artesanía y alimentación el día de Santo Tomás se abrirá este viernes, día 10 de octubre, y finalizará el próximo 14 de noviembre.

Las solicitudes se entregarán en el servicio ZU! del Ayuntamiento o de Aldakonea. Los modelos de solicitud pueden ser solicitandos en dicho servicio o en la web errenteria.eus.