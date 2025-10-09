Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La solicitud para colocar puestos se abrirá este viernes
Errenteria

El plazo de solicitud de los puestos de Santo Tomás se abre este viernes

Las solicitudes se entregarán en el servicio ZU! del Ayuntamiento o de Aldakonea

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Santo Tomás es una de las fechas más importantes de la villa galletera. Por ello, y viendo que la jornada está más cerca, el Ayuntamiento de Errenteria comunica a las personas interesadas que el plazo para presentar la solicitud para la colocación de puestos de artesanía y alimentación el día de Santo Tomás se abrirá este viernes, día 10 de octubre, y finalizará el próximo 14 de noviembre.

Las solicitudes se entregarán en el servicio ZU! del Ayuntamiento o de Aldakonea. Los modelos de solicitud pueden ser solicitandos en dicho servicio o en la web errenteria.eus.

