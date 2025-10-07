Los pensionistas vuelven a salir a la calle y anuncian una manifestación el 25 en Madrid

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 7 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Los pensionistas continúan con su lucha tras siete años de reivindicaciones. Los mayores de la villa volvieron a salir a las calles para exigir «pensiones públicas dignas y suficientes».

En este aspecto, destacaron que «hemos conseguido que se revaloricen las pensiones y se paren recortes». A pesar de ello, lamentan que «hay muchas reivindicaciones urgentes e imprescindibles siguen sin ser atendidas y nuevos ataques están sobre la mesa». Asimismo, denunciaron que «PSOE, Sumar, ERC, PNV, CC y UPN, y PP, aprobaron el decreto 11/2024 que abre la puerta a obligar a las personas pensionistas a prolongar su vida laboral para compaginar trabajo precario y pensión insuficiente».

Por este motivo señalan que «el próximo día 25 iremos a Madrid (desde Atocha hasta Sol, 12.00 horas), para exigir una vez más pensiones públicas dignas y suficientes, para pensionistas de hoy y para las próximas generaciones». Entre las reivindicaciones que se harán, destaca la pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional así como la supresión de la brecha de género. Además, exigen que «se revaloricen las pensiones según el IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido. Por su parte, denunciarán que «se estén llevando a cabo privatizaciones y planes de pensiones de empleo». En esta línea de reclamaciones, los pensionistas que salieron a las calles reclamaron además, «jubilaciones anticipadas sin penalización con 40 años de cotización».