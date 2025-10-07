El patrimonio cultural de la villa sale a relucir este fin de semana

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 7 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La cultura no se detiene en Errenteria. Y es que en las Jornadas Europeas de Patrimonio los días 11 y 25 se desarrollará la actividad 'Oculto en el casco histórico'. Mediante esta visita guiada nos adentraremos en la arqueología urbana, ya que nos hablará de los trabajos y descubrimientos arqueológicos que se han realizado en el casco viejo de Errenteria.

En ambas jornadas la actividad arrancará a las 12.00 y finalizará a las 13.30 horas. No obstante, el 11 será en euskera mientras que el 25 se llevará a cabo en castellano. Al igual que con la anterior actividad habrá que inscribirse a través del 943 494 521 y el correo electrónico turismoa@oarsoaldea.eus.

Por su parte, el día 31 y el 7 de noviembre se podrá descubrir la historia del edificio que hoy acoge el Archivo Vasco de la Música, un ejemplo destacado de reutilización del patrimonio industrial y de transformación arquitectónica con fines culturales. La visita permitirá conocer la historia y el proceso de adaptación del edificio para su uso archivístico y documental, así como el trabajo que Eresbil desarrolla en la recuperación y conservación del patrimonio musical.

El día 31, de 17.00 a 18.15 horas, la actividad será en castellano y de 18.15 a 18.15 horas en euskera. En este aspecto, el 7 de noviembre las actividades se desarrollarán a la misma hora con el mismo orden de idiomas. La inscripción es gratuita, pero habrá que hacer una reserva a través del 943 000 868 o el correo electrónico de bulegoa@eresbil.eus. Asimismo, se recuerda que Gipuzkoa acoge desde el pasado 27 de septiembre, más de 126 eventos en 37 localidades.

El itinerario de eventos está disponible en la web de Gipuzkoa Kultura en su versión digital. El catálogo en papel, en cambio, está disponible en casas de cultura y museos a lo largo del territorio.