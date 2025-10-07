Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El casco antiguo será protagonista. ARIZMENDI

Errenteria

El patrimonio cultural de la villa sale a relucir este fin de semana

La visita 'Oculto en el casco histórico' dará continuidad a las Jornadas Europeas de Patrimonio

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

La cultura no se detiene en Errenteria. Y es que en las Jornadas Europeas de Patrimonio los días 11 y 25 se desarrollará la actividad 'Oculto en el casco histórico'. Mediante esta visita guiada nos adentraremos en la arqueología urbana, ya que nos hablará de los trabajos y descubrimientos arqueológicos que se han realizado en el casco viejo de Errenteria.

En ambas jornadas la actividad arrancará a las 12.00 y finalizará a las 13.30 horas. No obstante, el 11 será en euskera mientras que el 25 se llevará a cabo en castellano. Al igual que con la anterior actividad habrá que inscribirse a través del 943 494 521 y el correo electrónico turismoa@oarsoaldea.eus.

Por su parte, el día 31 y el 7 de noviembre se podrá descubrir la historia del edificio que hoy acoge el Archivo Vasco de la Música, un ejemplo destacado de reutilización del patrimonio industrial y de transformación arquitectónica con fines culturales. La visita permitirá conocer la historia y el proceso de adaptación del edificio para su uso archivístico y documental, así como el trabajo que Eresbil desarrolla en la recuperación y conservación del patrimonio musical.

El día 31, de 17.00 a 18.15 horas, la actividad será en castellano y de 18.15 a 18.15 horas en euskera. En este aspecto, el 7 de noviembre las actividades se desarrollarán a la misma hora con el mismo orden de idiomas. La inscripción es gratuita, pero habrá que hacer una reserva a través del 943 000 868 o el correo electrónico de bulegoa@eresbil.eus. Asimismo, se recuerda que Gipuzkoa acoge desde el pasado 27 de septiembre, más de 126 eventos en 37 localidades.

El itinerario de eventos está disponible en la web de Gipuzkoa Kultura en su versión digital. El catálogo en papel, en cambio, está disponible en casas de cultura y museos a lo largo del territorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El patrimonio cultural de la villa sale a relucir este fin de semana

El patrimonio cultural de la villa sale a relucir este fin de semana