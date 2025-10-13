Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Touring suma tres partidos sin encajar. AURA ERRO

Errenteria

«Fue un partido muy complicado en el que el terreno de juego fue fundamental»

Los rojillos suman un punto en Santurtzi en un duelo en el que la mejor noticia fue que «no encajamos gol»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Cuando las condiciones no son las mejores traer un punto a casa es una buena noticia. Más aún cuando se llega a un encuentro ... con tres bajas, «algo que sin duda trastoca los planes». Así se presentó el Touring en el campo del Santurtzi, donde se disputó un encuentro que en palabras de Carlos García, entrenador rojillo «fue el ejemplo perfecto de un partido de tercera federación». Duelos, choques, disputas aéreas y poco fútbol combinativo. A pesar de ello, el conjunto galletero se trajo de casa un punto «muy importante».

