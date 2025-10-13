«Fue un partido muy complicado en el que el terreno de juego fue fundamental»

Cuando las condiciones no son las mejores traer un punto a casa es una buena noticia. Más aún cuando se llega a un encuentro ... con tres bajas, «algo que sin duda trastoca los planes». Así se presentó el Touring en el campo del Santurtzi, donde se disputó un encuentro que en palabras de Carlos García, entrenador rojillo «fue el ejemplo perfecto de un partido de tercera federación». Duelos, choques, disputas aéreas y poco fútbol combinativo. A pesar de ello, el conjunto galletero se trajo de casa un punto «muy importante».

Lo fue porque «el terreno de juego no favorecía nada nuestro estilo», asegura García. Unas condiciones muy distintas a las que se pueden encontrar en casa. A pesar de ello el Touring demostró ganas, y casi se lleva el gato al agua con una acción de De Alba que se estrelló en el palo. En este aspecto, y a pesar de haber creado peligro «creo que el punto es justo, ya que el Santurtzi también tuvo buenas oportunidades con los saques de esquina».

En esta línea, el empate también deja una nota positiva en la portería, pues los rojillos no encajaron gol por tercer partido consecutivo. Una solidez atrás que «sin duda demuestra que estamos mejorando en algunas cosas». De hecho, como afirma García, «tras una pretemporada que no fue de mi gusto estamos sacando adelante los partidos, y eso es lo fundamental. Además, lo estamos haciendo con muy buen juego, lo que me deja contento».

El estilo «es más claro en casa, donde sabemos perfectamente qué tenemos que hacer». Algo que habrá que volver a poner en práctica el próximo sábado a las 16.30 con el encuentro que medirá a los errenteriarra con el Zamudio, rival que se encuentra empatado a puntos en la clasificación. «Es un choque muy complicado ante un equipo que tiene muy buenos jugadores», reconoce el técnico.