Nuevas ayudas a emprendedores en Oarsoaldea

Las personas emprendedoras de Oarsoaldea volverán a contar con las ayudas de apoyo de Lanbide durante este curso. En esta convocatoria hay una atención ... especial a las personas jóvenes menores de 30 años y al colectivo femenino que cuentan con un importe económico mayor.

Desde Oarsolan se destaca que «el emprendimiento es factor imprescindible para impulsar el crecimiento económico y el progreso, para la generación de nuevas oportunidades de empleo y de riqueza». Por ello, desde la oficina de desarrollo económico ven fundamental apoyar a las personas emprendedoras individual y socialmente comprometidas con su proyecto, de forma integral, en todas las fases de su proceso emprendedor.

De este modo, la ayuda se dirige a la fase de gestación de las ideas que les permita validarlas o reconvertirlas, permitiendo al mismo tiempo que la persona emprendedora adquiera una serie de competencias y habilidades. La cuantía de la ayuda a conceder es de 2.000 euros.

La documentación deberá ser entregada antes de las 12.00 horas del 13 de octubre en Agustinak Zentroa

No obstante, este número se verá incrementado en un 15% si la persona promotora es mayor de 18 años y menor de 30 años, en el momento de iniciar el proceso de acompañamiento. Asimismo, habrá un aumento de un 15% extra en el caso de que sea mujer. Por ello, en caso de ser una mujer joven la cuantía podría ascender hasta los 2.645 euros.

Puntos que se valoran

Este es precisamente el factor que más puntos otorga en los criterios de valoración con 20. Asimismo, los proyectos relacionados con la cultura y la creatividad también sumarán 20 puntos. Además, si la persona emprendedora es de la comarca y pretende ubicar el proyecto en Oarsoaldea también recibirá veinte puntos. La calificación máxima que se puede alcanzar es de cien puntos.

En esta línea, destaca que si la persona solicitante es menor de 30 años sumará 15 puntos, mientras que si la persona solicitante es mayor de 45 años serán 10 puntos. De este modo, se busca que las personas jóvenes tengan mayores opciones para poder optar a la ayuda.

Aquellas personas que quieran presentar su solicitud deberán entregarla junto con la documentación solicitada antes de las 12.00 del mediodía del día 13 en Agustinak Zentroa (Agustinak Etorbidea, 4 – Errenteria), en el horario de 09.00 a 14.00 horas.

En caso de necesitar más información se puede acudir a la página web oarsoaldea.eus o ponerse en contacto con el departamento de Estrategia de Desarrollo Económico y Territorial de la agencia a través del teléfono 943 494 129 o el email aapalategi@oarsoaldea.eus.