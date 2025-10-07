Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La documentación deberá ser entregada en Agustinak Zentroa.

Errenteria

Nuevas ayudas a emprendedores en Oarsoaldea

Las subvenciones llegarán hasta los 2.000 euros por proyecto, pero podrán aumentarse hasta un 15% si se tienen menos de 30 años y un 15% extra por ser mujer

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 7 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Las personas emprendedoras de Oarsoaldea volverán a contar con las ayudas de apoyo de Lanbide durante este curso. En esta convocatoria hay una atención ... especial a las personas jóvenes menores de 30 años y al colectivo femenino que cuentan con un importe económico mayor.

