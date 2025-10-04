«Es momento para que el Ayuntamiento active medidas para aumentar la oferta»

La entrada en vigor en Gipuzkoa del índice de precios de referencia del alquiler ha sido una de las noticias de esta semana. No ... es para menos. Tras varios meses de espera la villa cuenta por fin con una herramienta que se presenta como fundamental para detener la subida de los precios de la vivienda.

El PSE-EE de Errenteria ha recibido con satisfacción la medida. «Este avance es fruto del impulso socialista en materia de vivienda, tanto desde el Gobierno de España como desde el Gobierno Vasco. Supone un paso decisivo para proteger a las familias de Errenteria frente a subidas abusivas en los alquileres», asegura el portavoz municipal socialista Isaac Palencia. A pesar de ello, advierte que «no será suficiente si el Ayuntamiento de Errenteria no asume su responsabilidad y activa medidas propias para aumentar la oferta de vivienda pública y asequible».

En este aspecto, Palencia recuerda la dura situación que se vive en la villa respecto a la vivienda. «Tenemos unos precios de alquiler que superan los 950 euros mensuales y una oferta de vivienda prácticamente inexistente. No basta con aplaudir las medidas impulsadas por otras instituciones; es hora de que EH Bildu pase de los titulares a los hechos».

Un Gobierno Municipal que también esperaba esta noticia con ganas. Y es que como afirmó la alcaldesa Aizpea Otaegi, «sin el índice de precios no tenemos todas las herramientas disponibles para poder detener el alza de los precios».

Sin embargo, los socialistas consideran que el Plan de Vivienda aprobado por el Ayuntamiento carece de la ambición necesaria para responder a la emergencia habitacional, y señalan que es urgente poner en marcha actuaciones concretas. «Los socialistas hemos solicitado durante meses una solución inmediata para Gamongoa». Un desarrollo urbanístico que como aseguran desde el PSE-EE errenteriarra «fue aprobado en 2007 contemplaba la edificación de casi 700 viviendas, de las cuales cerca de un 75% eran protegidas. Sin embargo, tras años de inacción, el proyecto sigue bloqueado y, hace tres años, una modificación incluso redujo en 86 el número de viviendas protegidas. A día de hoy, las obras no han comenzado».

Del mismo modo, «los socialistas proponen «impulsar la construcción de vivienda protegida en los terrenos de las antiguas cocheras, actualmente en desuso. Para ello, el PSE-EE ha solicitado al ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) la cesión de estos terrenos al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco», subraya Palencia.

Además de estas medidas, los socialistas insisten en la necesidad de poner en marcha políticas efectivas para reducir el número de viviendas vacías e impulsar la rehabilitación de edificios en todos los barrios, así como programas ambiciosos que favorezcan la emancipación juvenil.