McDonald's aterriza en Errenteria con un local en el centro comercial Niessen

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11

La conocida cadena de comida rápida McDonald's aterrizará en Errenteria. Lo hará concretamente en el centro comercial Niessen, lugar que ya está siendo transformado. El local estará ubicado a la entrada de la plaza Xabier Olaskoaga.

La construcción del proyecto, que ya está en marcha, ha llevado al desplazamiento de algunos otros comercios, como es el caso de la perfumería Douglas, que se encuentra junto a las escaleras que descienden al supermercado Eroski. Ese mismo lugar estaba ocupado previamente por la tienda de ropa Inside, que anunció que cerraba sus puertas.

El nuevo establecimiento ocupará el espacio donde se encontraban las antiguas taquillas del cine, así como el resto de la zona en la que estaban ubicados algunos juegos infantiles. De hecho, los bancos que se hallaban en el interior del edificio han desaparecido, y al menos uno de ellos ha sido reubicado en el exterior, en la plaza Xabier Olaskoaga. No obstante, la llegada de este nuevo local también modificará parte de la fachada que da a la plaza. En los últimos días, varios operarios han introducido distintos materiales por una abertura que antes no existía, lo que podría indicar la creación de una entrada desde la propia plaza.

De este modo, la firma americana suma un nuevo local a los ya existentes en La Brecha, Garbera, Belartza, Andoain y Txingudi, entre otros. Así, pues, Errenteria contará en el centro de la localidad con una de las firmas más reconocidas.

Actualmente, McDonald's emplea a más de 27.000 personas directamente y 60.000 indirectamente en España, con la expectativa de crear 10.000 nuevos empleos con las aperturas previstas hasta 2028. Por su parte, el lugar de comida rápida espera abrir 200 restaurantes en el conjunto del estado en los próximo tres años.