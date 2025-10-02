Luces más potentes y menos costosas para el estadio Mikel Odriozola

Los usuarios del estadio Mikel Odriozola están de enhorabuena tras una mejora sustancial que se ha llevado a cabo para esta temporada. Enmarcadas en ... el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, liderado por el departamento de Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha realizado algunas intervenciones con las que se ha mejorado la eficiencia energética del estadio.

En concreto, la actuación ha consistido en sustituir los focos actuales por nuevos proyectores de tecnología LED modelo STADIUM de 1200W y una fuente de alimentación regulable. Asimismo, se han instalado los equipos y fuentes de alimentación en diferentes cuadros de protecciones a pie de cada torre. Se ha tomado esta decisión porque facilita mucho las labores de mantenimiento y la respuesta ante cualquier incidencia.

Un cambio que sin duda se va a hacer notar. Y es que hasta ahora la iluminación de las pistas de atletismo y los campos de fútbol se realizaba mediante 36 proyectores de halogenuro metálico de 2.000W cada uno, presentando un consumo anual de 54.648 kW horas al año.

El nuevo alumbrado, con tecnología Bluetooth configura los niveles de iluminación por zonas, horario y calendario

Con dicha intervención, se espera que obtener un gran ahorro energético y ambiental, ya que partiendo del consumo actual (54.648 kW horas al año) se ha calculado un ahorro del 62% en el consumo total de la instalación. Un descenso en la factura que sin duda beneficiará a todos los usuarios y errenteriarras.

Asimismo, hay varios objetivos que se encuentran detrás de este proyecto. El primero, y prioritario, es la mejora de la iluminación. Algo que se hace palpable cuando se entra en el estadio. También se ha logrado reducir el consumo de forma significativa sin que eso suponga un empeoramiento de la seguridad y de la calidad de la iluminación, configurando los niveles de iluminación por zonas, horario y calendario.

Además, se ha logrado bajar los costes de mantenimiento, ya que los elementos empleados presentan una mayor vida útil.

Por su parte, cabe recalcar que los nuevos equipos instalados utilizan un sistema de regulación basado en tecnología bluetooth. Dicho sistema cuenta con millones de dispositivos funcionando en estos instantes está basado en tecnología Bluetooth 5.0, que tiene.

En cuanto a la inversión, toda la intervención ha supuesto un coste de 70.655,59 euros.