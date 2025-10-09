Todo listo para celebrar una nueva edición de Juneren Hegoak Eguna

Martin Sansinenea Errenteria. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Juneren Hegoak Eguna vuelve una vez más este sábado para ser el punto de encuentro de las personas solidarias de la villa. Actividades para todos, risas y momentos preciosos, eso es lo que promete la asociación.

Por la mañana habrá hinchables, manualidades, pintacaras, photocall y tenis de mesa, mientras que por la tarde, llegará el turno de las actuaciones. Concretamente a las 16.00 horas, Edu Magoa hará un espectáculo de magia, a las 17.15 horas actuará Motx Pailazoa y el fin de fiesta lo pondrá DJ Osto a las 18.30 horas. El presentador y dinamizador del evento será Luisma Laboa y durante todo el día habrá stands de merchandising de asociaciones amigas como Abarka, BPAN, Mindara, Naizen y Pausoka, así como un servicio de venta de bebidas, cuya recaudación irá destinada a ayudar a las familias de la asociación.

Todo ello se llevará a cabo en la Gernika Plaza. Y es que como anuncia Euskalmet parece que los chubascos que se vivieron ayer no serán protagonistas mañana. Un ambiente soleado y una temperatura de 22 grados. Qué más se necesita para disfrutar de una fecha como esta.

Del mismo modo, los errenteriarras que no puedan acudir a la Gernika plaza a celebrar el día podrán apoyar a la asociación a través de las rifas. Con un precio de dos euros por boletos lo recaudado se utilizará para que la asociación continúe con su lucha. Los tickets están a la venta en tres establecimientos de la villa, Aker Kafé, Kerala y Lekuona Kantina. El sorteo de la rifa ganadora se llevará a cabo durante el Juneren Hegoak Eguna justo antes del DJ, y los premios podrán reclamarse durante un mes.Por su parte, en el evento también existirá la opción de adquirir productos de Juneren Hegoak y colaborar con la asociación local. Habrá camisetas, sudaderas, bolsas y muchas cosas más con el ya tradicional logo de la asociación, la mariposa.