'Leinu' arrancará este domingo los espectáculos del último trimestre

La función empezará a las 19.00 horas en Lekuona Fabrika lugar que acogerá el concierto de Gatibu la próxima semana

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

Los espectáculos del último trimestre del año arrancarán este domingo con 'Leinu', de la compañía Berdinki. Esta obra cuenta la historia de una pareja, ... con los sueños, miedos y el deseo de ser padres como eje, a través de un lenguaje circense poético. Será en Lekuona Fabrika a las 19.00 horas. Aún quedan entradas disponibles a través de la página web de sarrerak.errenteria.eus. Asimsimo, podrán comprarse tickets en la propia puerta en caso de que sigan disponibles.

