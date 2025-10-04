'Leinu' arrancará este domingo los espectáculos del último trimestre

Los espectáculos del último trimestre del año arrancarán este domingo con 'Leinu', de la compañía Berdinki. Esta obra cuenta la historia de una pareja, ... con los sueños, miedos y el deseo de ser padres como eje, a través de un lenguaje circense poético. Será en Lekuona Fabrika a las 19.00 horas. Aún quedan entradas disponibles a través de la página web de sarrerak.errenteria.eus. Asimsimo, podrán comprarse tickets en la propia puerta en caso de que sigan disponibles.

Por su parte, la próxima semana será el turno del emblemático grupo Gatibu. Son 25 los años que ha pasado desde que se creó el grupo en Gernika, que ahora realizará una parada en la villa galletera el once de octubre a las 20.00 horas también en Lekuona. A lo largo de su trayectoria han sido diez los discos editados. Más allá del rock, su último disco combina, el pop electrónico, el funky, el son latino, las cálidas melodías caribeñas con los ritmos africanos.

Tras ello, el 24 de octubre, inspirado en la tradición japonesa del 'Kamishibai', tendrá lugar el espectáculo itinerante 'Jamishi-Jai' para toda la familia, de la mano de Intujai Teatro. La actuación comenzará a las 18.00 horas en tres escenarios distintos montados sobre bicicletas: en la plaza Gernika, en la plaza de los Fueros y en la plaza Koldo Mitxelena. El espectáculo terminará en Niessen Kulturgunea a las 18.30 horas. La entrada será gratuita.

Asimismo se recuerda que las entradas para los espectáculos ya están disponibles, en la web de sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika y Aldakonea (el 20% del aforo de cada espectáculo se reservará para venta presencial).

Además, el mismo día del espectáculo, la taquilla del recinto abrirá una hora antes, siempre que no se hayan agotado las entradas con antelación. Cabe destacar que se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por persona.

Los conciertos tendrán un precio de 10 euros, los espectáculos para público adulto 9 euros, y los dirigidos al público familiar 3,5 euros. Las personas titulares de la Tarjeta Cultura disfrutarán de un 25% de descuento.