Landarbaso volverá a poner voz a 'Txorimaloaren Ametsak'

Tras su gran estreno en enero, el espectáculo 'Txorimaloaren Ametsak' regresa a los escenarios. La propuesta del reconocido director Juan José Ocón podrá disfrutarse el ... día 19 en el Auditorium Itsas Etxea de Hondarribia. De nuevo, la ópera infantil contará con las voces de la coral errenteriarra Landarbaso Abesbatza.

Se trata de un espectáculo para grupo instrumental, coro, danza, narrador y solistas, de sesenta minutos de duración. El espectáculo es un cuento musical en el que se entrelazan la música instrumental y coral con versos narrados y cantados, teatralizado con pinceladas de danza folklórica vasca.

En un ambiente agradable que evocan los paisajes y costumbres de la tierra y cultura vasca se observa a través de las disciplinas mencionadas las diferentes vivencias de un espantapájaros, tales como la alegría, la tristeza y la rabia entre otros, desde su creación hasta que, contra todo pronóstico, convierte sus sueños en realidad.

Es una actividad en euskera que tiene como público objetivo a esas familias con ganas de dejarse llevar por la fantasía y creer en imposibles. En este sentido, a pesar de ser un espectáculo infantil es una obra apta para todos los públicos.

En cuanto a su andadura, ya en el preestreno, que se llevó a cabo en Errenteria el 12 de enero, quedó claro que este espectáculo tenía algo diferente. La música, la puesta en escena y la propia historia sedujeron al público de la villa. «Lo que yo quería era hacer que los más pequeños se lo pasaran bien, y parece que lo he conseguido», aseguraba emocionado Ocón tras la primera prueba ante el público. Y es que como subrayó, «la combinación de música, danza e interpretación fue un derroche de emoción y calidad artística.

Las coreografías sorprendieron por su dinamismo y precisión, las voces del coro envolvieron la sala con su delicadeza y fuerza». Las entradas están disponibles en la web del Ayuntamiento de Hondarribia por un precio de 4 euros.