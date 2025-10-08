Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Txorimaloaren Ametsak' volverá a los escenarios.

Errenteria

Landarbaso volverá a poner voz a 'Txorimaloaren Ametsak'

La obra creada por Juan José Ocón se podrá disfrutar el día 19 en el Auditorium Itsas Etxea de Hondarribia

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Tras su gran estreno en enero, el espectáculo 'Txorimaloaren Ametsak' regresa a los escenarios. La propuesta del reconocido director Juan José Ocón podrá disfrutarse el ... día 19 en el Auditorium Itsas Etxea de Hondarribia. De nuevo, la ópera infantil contará con las voces de la coral errenteriarra Landarbaso Abesbatza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Landarbaso volverá a poner voz a 'Txorimaloaren Ametsak'

Landarbaso volverá a poner voz a &#039;Txorimaloaren Ametsak&#039;