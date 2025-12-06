Invitación a los vecinos a participar en la creación de la Errenteria del futuro

El Ayuntamiento organizará el día 11 la iniciativa Fábrica de Ideas dentro de la fase de propuestas del Plan Estratégico Errenteria 2040. De este modo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de contrastar la visión de futuro y los principales retos, así como de proponer proyectos e iniciativas.

Para poder participar solo habrá que acercarse hasta Lekuona Fabrika el día 11 de 11.00 a 20.00 horas. No obstante, para trabajar de una manera más ordenada, por la tarde habrá dos grupos. El primero podrá hacer sus aportaciones entre las 14.00 y las 16.00 horas, mientras que el segundo grupo estará disponible entre las 18.00 y las 20.00 horas. Durante estas dos sesiones habrá un servicio de cuidado de menores.

Quienes no puedan participar en esa fecha, podrán hacer su aportación a través de una publicación que se enviará a los domicilios. En dicha publicación se incluirá información y un cuestionario que se podrá entregar en Aldakonea, Lekuona y en el propio ayuntamiento.

La población ya había mostrado su preocupación sobre el envejecimiento demográfico o la falta de la emancipación, entre otros

El objetivo principal del evento es recoger propuestas para abordar los principales retos identificados en la fase de diagnóstico. En él se ofrecerá un espacio para recoger aportaciones sobre economía, ordenación del territorio, bienestar y otros retos a los que se enfrenta el municipio.

Dicho proceso se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Errenteria 2040, que fue presentado en primavera de este año. En él se analizaron las fortalezas y debilidades del pueblo con la ciudadanía, los agentes y en los ámbitos técnicos y políticos municipales.

En procesos anteriores, la población de la villa ya mostró su preocupación sobre temas como el envejecimiento demográfico, la falta de emancipación y oportunidades laborales para las personas más jóvenes, las dificultades de acceso a la vivienda y los altos niveles de precariedad labora.

Por su parte, el diagnóstico derivado de este proceso destaca la excelente situación geográfica de Errenteria, la movilidad sostenible, el ambiente urbano activo y plural, los vínculos de movilidad adecuados y la amplia oferta cultural.