«La entrada en vigor del índice de precios es positiva, pero llega tarde»

Este martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) resolución por la que se establece el sistema de índices de precios de referencia ... para Gipuzkoa, que entrará en vigor este miércoles y afectará a las zonas declaradas como tensionadas en materia de vivienda, entre las que se incluye Errenteria.

El Ayuntamiento de Errenteria valora positivamente la entrada en vigor del sistema de índice de precios de referencia para Gipuzkoa. Una novedad que se produjo con la publicación de dicho sistema en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante la jornada de este martes. No obstante, desde el Gobierno lamentan que «los errenteriarras han tenido que esperar 8 meses desde la declaración para que se puedan activar todas las herramientas que la declaración suponía».

Y es que cabe recordar que el nombramiento de Errenteria como Zona Tensionada se publicó en el BOE el 30 de enero, pero sin el índice de precios de referencia varias de las medidas que contempla dicha declaración no han podido aplicarse. En este aspecto, como destacó la alcaldesa Aizpea Otaegi en una entrevista a este periódico, «sin el índice de referencia no podemos evitar la subida de precios».

Grandes tenedores

Con la publicación de este índice, desde este miércoles los alquileres de las zonas de vivienda tensionada también tendrán un techo de precio en los siguientes supuestos. Por un lado, en las viviendas de grandes tenedores (poseedores de 5 o más inmuebles), por otro en las viviendas que se alquilen por primera vez, así como en las que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años.

Por este motivo, la alcaldesa, Aizpea Otaegi, señala que «la entrada en vigor del índice de precios de referencia es una buena noticia y confía en que ayude a que los precios de los alquileres, aunque sea lentamente, bajen». Y es que, «dada la emergencia de vivienda que padecemos, la intención desde el inicio de este mandato fue conseguir la designación del municipio tensionado y activar cuanto antes los instrumentos que la ley permitía». A pesar de ello, recalca que «la puesta en marcha del índice de referencia para Gipuzkoa se ha alargado más de lo deseado».

Más medidas

A pesar de la entrada en vigor del índice de precios, desde el Ayuntamiento destacan que «se están tomando más medidas». Asimismo, el Ayuntamiento de Errenteria ya ha ofrecido al Gobierno Vasco dos parcelas, una en Esnabide, que ya ha sido cedida y otra en Altzate, para que construya vivienda pública. El Ayuntamiento espera que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco inicie en breve el proceso de construcción de viviendas públicas en estos terrenos.

En esta línea, como afirmó la alcaldesa en la entrevista del pasado mes de septiembre, «hay cuestiones planteadas por el Partido Socialista con las que estamos de acuerdo. Hay que desarrollar Gamongoa porque es parte de la estrategia que hay que implementar». Por este motivo, «Gamongoa está previsto en nuestros planes y lo estamos trabajando».

Por otro lado, en lo relativo a las intervenciones de rehabilitación del parque de viviendas de Errenteria, el Ayuntamiento aplaude la intervención colaborativa para la rehabilitación de viviendas realizada en el marco del Plan Beraun y emplaza al Gobierno Vasco a extender esta fórmula de colaboración también al plan de revitalización de Galtzaraborda.

Subvenciones a todo el municipio

Por último, el Gobierno Municipal recuerda que este año, por primera vez, las subvenciones a la rehabilitación de viviendas se han extendido a todo el municipio para edificios de 12 viviendas o menos, gracias al acuerdo alcanzado con el PNV en la negociación de los presupuestos de este año.