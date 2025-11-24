Finaliza el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola por Santa Cecilia

ErrenteriaFinaliza el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola por Santa Cecilia
El grupo de cuerda de adultos actuará en el Centro San Agustín, mientras que Alboka lo hará en el centro Bienvenido de Beraun
Martin Sansinenea
errenteria.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13
Tras unas fantásticas jornadas de música, el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola finalizará esta tarde con dos bonitas actuaciones. A las 19.00, el grupo de cuerda de adultos de Herri Arte Eskola ofrecerá un concierto en el Centro San Agustín de Agustinas. A la misma hora actuarán el grupo de txalaparta y el grupo de Alboka en el Centro Bienvenido de Beraun.
Todo ello después de que el pasado sábado se llevase a cabo en Lekuona Fabrika la función principal del programa de Santa Cecilia. En dicha jornada, la orquesta de cámara, la banda y el alumnado de ballet y danza urbano-contemporánea ofrecieron un gran espectáculo en el que la variedad fue la gran protagonista. Por su parte, en el mismo evento los asistentes pudieron disfrutar del proyecto de danza y música 'Atlantikaldia 4.0', estrenado recientemente en el mismo festival. Un show en el que de nuevo se escuchó la fusión de la cultura vasca y la Occitania, combinando instrumentos, melodías y danzas de ambos territorios.