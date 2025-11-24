Finaliza el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola por Santa Cecilia

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Tras unas fantásticas jornadas de música, el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola finalizará esta tarde con dos bonitas actuaciones. A las 19.00, el grupo de cuerda de adultos de Herri Arte Eskola ofrecerá un concierto en el Centro San Agustín de Agustinas. A la misma hora actuarán el grupo de txalaparta y el grupo de Alboka en el Centro Bienvenido de Beraun.

Todo ello después de que el pasado sábado se llevase a cabo en Lekuona Fabrika la función principal del programa de Santa Cecilia. En dicha jornada, la orquesta de cámara, la banda y el alumnado de ballet y danza urbano-contemporánea ofrecieron un gran espectáculo en el que la variedad fue la gran protagonista. Por su parte, en el mismo evento los asistentes pudieron disfrutar del proyecto de danza y música 'Atlantikaldia 4.0', estrenado recientemente en el mismo festival. Un show en el que de nuevo se escuchó la fusión de la cultura vasca y la Occitania, combinando instrumentos, melodías y danzas de ambos territorios.