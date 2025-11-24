Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

Finaliza el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola por Santa Cecilia

El grupo de cuerda de adultos actuará en el Centro San Agustín, mientras que Alboka lo hará en el centro Bienvenido de Beraun

Martin Sansinenea

errenteria.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Tras unas fantásticas jornadas de música, el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola finalizará esta tarde con dos bonitas actuaciones. A las 19.00, el grupo de cuerda de adultos de Herri Arte Eskola ofrecerá un concierto en el Centro San Agustín de Agustinas. A la misma hora actuarán el grupo de txalaparta y el grupo de Alboka en el Centro Bienvenido de Beraun.

Todo ello después de que el pasado sábado se llevase a cabo en Lekuona Fabrika la función principal del programa de Santa Cecilia. En dicha jornada, la orquesta de cámara, la banda y el alumnado de ballet y danza urbano-contemporánea ofrecieron un gran espectáculo en el que la variedad fue la gran protagonista. Por su parte, en el mismo evento los asistentes pudieron disfrutar del proyecto de danza y música 'Atlantikaldia 4.0', estrenado recientemente en el mismo festival. Un show en el que de nuevo se escuchó la fusión de la cultura vasca y la Occitania, combinando instrumentos, melodías y danzas de ambos territorios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Finaliza el ciclo de conciertos de Herri Arte Eskola por Santa Cecilia