La exposición 'Baserritarrak' se presenta en Jantziaren Zentroa

La exposición 'Baserritarrak' es una de las apuestas de Jantziaren Zentroa. Se trata d una muestra de varias piezas en las que presta especial atención al traje masculino. Todos los trajes son réplicas de prendas originales de principios del siglo XX de Gipuzkoa, donde los blusones proceden de Beasain, Azkoitia y Oiartzun.

Asimismo, también podrán verse imágenes de mujeres baserritarras y sus trajes. Habrá figuras con prendas de Gipuzkoa (Legazpi y Oiartzun), Bizkaia y Navarra (Sakana).

En noviembre se ofrecerá una charla especial en Jantziaren Zentroa en la que se explicará cómo era el traje de baserritarra antiguamente. A medida que se describe cada prenda se aprenderá cómo está confeccionada por dentro, cómo se ata y se viste el traje de baserritarra, y se pone el pañuelo de la cabeza.

Serán dos charlas, el 15 de noviembre en euskera, y el 22 de noviembre en castellano, ambas a las 17.00 de la tarde. Durarán una hora y tienen un coste de siete euros.

Para participar será necesario inscribirse previamente a través de jantziarenzentroa@errenteria.eus o bien llamando a la oficina de turismo de Errenteria al teléfono 943 49 45 21. No obstante, también se puede visitar gratuitamente desde hoy, cuatro de octubre, hasta el cuatro de enero, los sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.