Errenteria recibirá una ayuda de 2,4 millones de euros de fondos europeos

Errenteria recibirá parte de una ayuda de 2,4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Tras presentar su candidatura en febrero ... junto al resto de los ayuntamiento de la comarca de Oarsoaldea, las cuatro localidades han recibido la resolución favorable. En este aspecto, como ha destacado la alcaldesa Aizpea Otaegi, «los cuatro ayuntamientos de Oarsoaldea son los únicos ayuntamientos de Gipuzkoa que han recibido financiación de estos fondos en esta convocatoria».

En total, el Ayuntamiento de Errenteria presentó un plan de inversión de 6,8 millones de euros para su desarrollo entre los años 2025 y 2029. Una vez aprobada la subvención se financiará más del 35% del plan de inversiones.

Por este motivo, los representantes del Gobierno Municipal han destacado la importancia de este impulso económico en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el parque de Urdaburu de Galtzaraborda. «Es una ayuda importante, por un lado porque demuestra la capacidad de gestión municipal y por otro porque va a ser fundamental en la consecución de los objetivos recogidos en el plan de mandato».

El plan de inversiones presentado por el Ayuntamiento contempla cuatro objetivos tal y como ha detallado Otaegi. Seguir mejorando la vía verde de Arditurri, potenciar el comercio local, desarrollar nuevas infraestructuras sociales y poner en marcha equipamientos comunitarios.

Esta nueva línea de financiación será un hito para el desarrollo de la labor de revitalización de Galtzaraborda. De hecho, en el plan de inversiones presentado, los proyectos de mayor envergadura son los recogidos en el plan de revitalización de Galtzaraborda. Así, se distinguen tres tipos de inversiones.

El plan incluye una inversión de 3.120601 euros en la reforma del parque para el desarrollo de la infraestructura verde del barrio. Por otro lado, para la reforma urbana, prevé una inversión de 1.009.384 euros en Galtzaraborda y, por último, estos fondos también ayudarían a financiar la construcción de la nueva Haurreskola, que se ubicará al lado de la Plaza Urdaburu. En este aspecto, Otaegi ha afirmado que «la previsión es que con el nuevo año que viene arranquen las obras de construcción».

Ayuda a la economía local

El segundo marco estratégico está orientado al fortalecimiento de la economía local. En este ámbito, en concreto, se prevén inversiones destinadas a la revitalización del área comercial de Beraun. Así, el plan contempla una inversión de 642.000 euros a lo largo de 2027, con intervenciones significativas especialmente en el entorno del área comercial.

Por su parte, las ayudas también irán destinadas a mejorar la vía verde de Arditurri. «El plan incluye una inversión de 678.368 euros para continuar con la mejora de la red de bidegorris de Errenteria en el Centro y las obras previstas en Alaberga», ha destacado la alcaldesa.

Este proyecto ha sido presentado conjuntamente por los ayuntamientos de Oarsoaldea, convirtiéndose así en los únicos municipios guipuzcoanos que han logrado esta convocatoria. Presentan un plan de inversión global para la comarca de 14,4 millones de euros en total, de los cuales el 35% será financiado por los fondos.