El Ereintza sucumbe en Zarautz a pesar de haber competido a un gran nivel

Algún día tenía que llegar. El Ereintza Aguaplast cayó en su último encuentro liguero ante el Amenabar Zarautz por 33-31 en un duelo ... en el que los errenteriarras se midieron al que posiblemente sea el mejor equipo del grupo. Así lo refleja Itziar Aldaburu, entrenadora del Ereintza. «Es un equipo recién descendido y pienso que difícilmente tendrán un rival para volver a subir», señala.

No obstante, el conjunto errenteriarra tenía claro cómo encarar el partido. «Trabajamos mucho durante la semana siendo conscientes de que es un equipo al que le gusta mucho correr y salir rápido, por lo que la idea era clara, teníamos que parar esas transiciones», asegura Aldaburu. Así lo hicieron. De este modo, al término del primer tiempo la sorpresa estaba en Zarautz. El Ereintza Aguaplast se marchó a los vestuarios con un gol de ventaja. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, con siete exclusiones para los de Aldaburu. El Zarautz recibió tan solo una, y de este modo es muy difícil dar guerra ante un rival tan potente. Pero lo hicieron. A falta de diez segundos «tuvimos un penalti para ponernos uno abajo y una opción para robar el balón y empatar el choque, pero fallamos el penalti y se nos escapó el encuentro», lamenta Aldaburu. A pesar de esta derrota, la entrenadora se muestra muy satisfecha. «Hicimos un auténtico partidazo y creo que eso es lo importante porque esto nos ayudará a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora», subraya convencida.

Asimismo, la zarauztarra quiso destacar el «partidazo que realizó Ander Lizarazu, portero del segundo equipo, que paró tres o cuatro penaltis y realizó varias intervenciones de mérito». Del mismo modo «hay que decir que Aitor Sagastuy hizo un gran choque por su trabajo defensivo al igual que Mikel Lasa, jugador recién incorporado de las categorías inferiores de Hondarribi, que ofensivamente estuvo muy acertado».

Itziar Aldaburu destaca que «a pesar de la derrota este es el camino que tenemos que seguir en el resto de partidos»

Por su parte, este duelo también fue emocionante para Aldaburu, ya que era una vuelta a su casa. «Era volver al lugar donde comencé como entrenadora, y eso siempre es algo bonito», asevera.

Tras esta derrota, el Ereintza Aguaplast se encuentra en sexta posición con cinco puntos. En este aspecto, su próximo rival será el Usurbil, que ha obtenido tan solo una victoria y tres derrotas en lo que va de campeonato.