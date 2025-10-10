EAJ-PNV propone «mejoras al proyecto fiscal de EH Bildu con propuestas responsables»

Tras la propuesta de ordenanzas fiscales realizadas por el Equipo de Gobierno la pasada semana, el grupo municipal de EAJ-PNV en Errenteria ha presentado ... una batería de enmiendas al proyecto. El objetivo de las medidas presentadas por el partido jeltzale es «mejorar y hacer las un proyecto más justo, equilibrado y útil para las familias errenteriarras», tal y como ha asegurado la portavoz municipal Elixabete Murua.

En esta línea, «desde la responsabilidad y el compromiso con Errenteria, exigimos más ambición a EHBildu». Asimismo, Murua ha asegurado que «hemos trabajado para que las ordenanzas respondan realmente a las necesidades de las familias, impulsen la sostenibilidad y promuevan la cohesión social».

Como lamentan, «la propuesta inicial del equipo de gobierno se quedaba corta. Faltaban medidas concretas para apoyar a las familias, premiar el compromiso ambiental y facilitar el acceso a la educación, la cultura o el deporte. Con nuestras enmiendas, mejoramos esa propuesta y aportamos ambición, rigor y sentido común». Por este motivo, los jeltzales han presentado enmiendas que afectan a cinco apartados.

Medidas en los pisos con negocios

En primer lugar, «creemos que hay que eliminar el recargo del IBI a las actividades económicas ubicadas en pisos. Esta petición, ya planteada el año pasado, busca corregir una situación discriminatoria hacia negocios legalmente establecidos», ha afirmado la portavoz.

Asimismo, los jeltzales proponen un aumento de un 5% de bonificación por el uso continuado del contenedor marrón (biorresiduos). Esta medida pretende revertir los preocupantes datos de los últimos años en materia de reciclaje orgánico. «Nos preocupa que el equipo de gobierno no haya tomado ninguna medida efectiva ante esta situación, que requiere una respuesta clara y decidida en favor del reciclaje», ha subrayado Murua.

Por su parte, «también proponemos que se aplique el principio de progresividad en la tasa de consumo de agua». Esto tiene un doble objetivo según los jeltzales. «Por un lado para aliviar la carga económica de las familias más vulnerables y por otro para fomentar un uso responsable de un recurso natural limitado como es el agua. Para hacerlo viable, el PNV propone que el Ayuntamiento subvencione las obras necesarias para implantar dicha progresividad.

Bonificaciones a los vehículos eléctricos

En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Murua ha afirmado que «tiene que haber bonificaciones destinadas a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y las obras en viviendas de protección pública».

Por último los jeltzales proponen «la congelación de determinados precios públicos, como los de la Herri Arte Eskola, el Euskaltegi, las actividades de ocio infantil y juvenil (Udako Oporrak, ludotecas) y el polideportivo municipal». Todo ello con la finalidad de «facilitar el acceso de las familias a actividades educativas, culturales y de tiempo libre».