Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

El documental 'Cubanas. Guardianas de la Revolución' podrá verse en Gaztaño

M. S.

errenteria.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

Comenta

El local de Gaztaño vivirá a partir de las 19.00 una tarde de memoria sobre Cuba. Lo hará de la mano del documental 'Cubanas. Guardianas de la Revolución', dirigida por María Torrellas y Mónica Simoncini. El largometraje profundiza en diversas temáticas donde las protagonistas son las mujeres. Así, se abordan los siguientes capítulos: 'Venimos de Lucy', sobre la herencia negra e indígena en Cuba, 'Combatientes clandestinas', 'Orgullosas de ser campesinas', 'La batalla cultural', 'La adolescencia' y un especial homenaje a la luchadora feminista Isabel Moya.

Además de poder disfrutar de dicha obra, los asistentes tendrán la oportunidad de charlar con las directoras del documental, por lo que podrán entender de primera mano cómo se ha creado este documental. Desde Gaztañoko Auzo Lokala animan a que «los vecinos se unan esta tarde para acompañarnos a disfrutar de un gran documental».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El documental 'Cubanas. Guardianas de la Revolución' podrá verse en Gaztaño