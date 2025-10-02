El documental 'Cubanas. Guardianas de la Revolución' podrá verse en Gaztaño

M. S. errenteria. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El local de Gaztaño vivirá a partir de las 19.00 una tarde de memoria sobre Cuba. Lo hará de la mano del documental 'Cubanas. Guardianas de la Revolución', dirigida por María Torrellas y Mónica Simoncini. El largometraje profundiza en diversas temáticas donde las protagonistas son las mujeres. Así, se abordan los siguientes capítulos: 'Venimos de Lucy', sobre la herencia negra e indígena en Cuba, 'Combatientes clandestinas', 'Orgullosas de ser campesinas', 'La batalla cultural', 'La adolescencia' y un especial homenaje a la luchadora feminista Isabel Moya.

Además de poder disfrutar de dicha obra, los asistentes tendrán la oportunidad de charlar con las directoras del documental, por lo que podrán entender de primera mano cómo se ha creado este documental. Desde Gaztañoko Auzo Lokala animan a que «los vecinos se unan esta tarde para acompañarnos a disfrutar de un gran documental».