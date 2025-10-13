Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los integrantes de Dantzan Bilaka junto a los representantes institucionales en Lekuona Fabrika
Errenteria

Dantzan Bilaka traerá a Errenteria a siete artistas que «darán de que hablar en el futuro»

El programa, que ofrece una oportunidad a jóvenes coreógrafos, podrá ser disfrutado el viernes 16 y sábado 17 en Lekuona Fabrika

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:28

Comenta

La danza volverá a ser la protagonista en Errenteria. Lo será entre el viernes 17 y el sábado, fechas en las que se celebrará la ... decimonovena Dantzan Bilaka. Como ha destacado Isaak Erdoiza, miembro de la comisión artística, «es un programa en constante transformación que nace con el deseo de abrir un marco para contrastar experiencias y compartir procesos de creación coreográfica, potenciando la diversidad de ideas y lenguajes, y contribuyendo así a la práctica coreográfica en el País Vasco».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  7. 7

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dantzan Bilaka traerá a Errenteria a siete artistas que «darán de que hablar en el futuro»

Dantzan Bilaka traerá a Errenteria a siete artistas que «darán de que hablar en el futuro»