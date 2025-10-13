Dantzan Bilaka traerá a Errenteria a siete artistas que «darán de que hablar en el futuro»

La danza volverá a ser la protagonista en Errenteria. Lo será entre el viernes 17 y el sábado, fechas en las que se celebrará la ... decimonovena Dantzan Bilaka. Como ha destacado Isaak Erdoiza, miembro de la comisión artística, «es un programa en constante transformación que nace con el deseo de abrir un marco para contrastar experiencias y compartir procesos de creación coreográfica, potenciando la diversidad de ideas y lenguajes, y contribuyendo así a la práctica coreográfica en el País Vasco».

Asimismo, como ha aseverado Marina Suárez, que también forma parte de dicha comisión, «el programa quiere generar un contexto de trabajo que facilite el diálogo y la escucha, con el objetivo de apoyar, acompañar y visibilizar los procesos de creación de las personas seleccionadas». Unos artistas que están comenzando en este mundo y a «quienes queremos ayudar en sus comienzos». A pesar de ello, ha afirmado que «el público debe apuntar sus nombres porque en el futuro darán de que hablar»

En esta línea, Ana López, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas; Isaac Palencia, director de Promoción Cultural y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Maite Gartzia, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Errenteria; Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria; han mostrado un punto en común asegurando que «este tipo de eventos culturales son fundamentales para poder ofrecer una propuesta atractiva para el público».

Siete artistas compartirán sus procesos de creación presentados en diversos formatos en los espacios de Lekuona Fabrika. Alexia Sayago, Claudia Arrue, dpvillanueva, Las Primas kolektibo (Iratxe Bilbao junto a Iñigo Rementeria y Leire Sanjurjo), Erain (loar Labat y Julia Razquin), Maria Pizarro y Raira Lacroix han sido los artistas que han convivido en todas las fases de creación a lo largo de este año, compartiendo generosamente sus visiones y dejándose contaminar de los otros proceso.

A pesar de celebrarse este fin de semana, las actividades de Dantzan Bilaka se extienden a lo largo del año, y culminan en estas jornadas de presentación. Dantzan Bilaka ofrece, además de una ayuda económica, un periodo de creación con espacios de ensayo, acompañamiento artístico y talleres con profesionales. Por todo ello y por su naturaleza de cruce constante, requiere del compromiso de participación completa, lo que conlleva a una convivencia e inmersión total en los procesos, en un intento de alejamiento de las lógicas de producción habituales.

El fin de semana lo estrenará dpvillanueva a las 19.00 horas del viernes 17 con su espectáculo 'Saturno barra-bás'. Tras ello será el turno de 'Tetas', de Raíra Rosenkjar. Por último, María Pizarro presentará 'Hau Terrorea da'. Ya el sábado, todo arrancará a las 18.00 horas con 'Apachurre', de Las Primas. Posteriormente Claudie Aurre mostrará 'Su Permiso'. Para finalizar, Alexia Sayago presentará 'Erain, Cursiva, Bi', antes de que Erain cierre el fin de semana con 'Zer dira bi egun?'.

Para poder acudir a dichos espectáculos no será necesaria la compra de entrada. Tampoco habrá que rellenar ningún formulario. La entrada es libre hasta completar aforo.