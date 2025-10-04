«Crecemos en ambas embarcaciones, por lo que el objetivo es seguir esta tendencia»

El remo en Errenteria continúa en crecimiento de la mano de Hibaika, que esta temporada ha demostrado que sus dos traineras tienen margen para ... mejorar aún más. La femenina ha seguido en su línea, dejando claro que el trabajo de cantera da sus frutos. Por su parte, la embarcación masculina, que este año ha estado entrenada por primera vez por Dumitru Daniel Cobjuc ha conseguido un magnífico ascenso a la ARC-1, la segunda categoría del remo.

Todo ello hace que el proyecto de Hibaika «sea ilusionante», tal y como reconoce Jon Otegi (Errenteria, 1966), presidente del club. Un hombre que otro año más ve cómo «crecemos en ambas embarcaciones, algo de lo que tenemos que estar muy satisfechos».

«En cuanto a la embarcación masculina creo que hemos conseguido el objetivo marcado, pero lo que es más importante. Hemos sido bastante regulares durante toda la temporada manteniéndonos en los puestos de play off», subraya Otegi. En esta línea, el presidente reconoce que «ha sido una temporada larga, y como en todas siempre hay momentos mejores y peores, pero el objetivo se ha conseguido y eso es lo más importante».

«Nos moveremos en el mercado, pero lo fundamental es mantener el bloque que hemos creado»

Este ascenso hará que el nivel de la trainera tenga que subir. A este respecto, Otegi afirma que «nos moveremos en el mercado, pero lo fundamental es mantener el bloque que hemos creado y añadir algunos perfiles que nos ayuden a llegar a otro nivel». En esta línea, destaca que «es un grupo ya hecho, y entre ellos tienen una gran relación, por lo que tenemos que seguir apostando por esa manera de hacer las cosas».

Respecto a la embarcación femenina, poco hay que decir de ese grupo que de nuevo ha demostrado que si se trabaja bien la cantera los resultados pueden llegar. «Es evidente que no podemos luchar en estos momentos por una Bandera de la Concha o una Liga, pero creo que estar año tras año entre las mejores es un premio al que tenemos que darle mucha importancia», reconoce Otegi.

El presidente lo tiene claro. «El objetivo tiene que ser seguir construyendo cantera para que nutran a nuestros primeros equipos. No somos un club que pueda optar a grandes sumas de dinero, por lo que tenemos que tener otro modelo para poder conseguir los objetivos». Por todo ello, Otegi se muestra muy satisfecho con el trabajo de Iñaki Mendizabal, entrenador del equipo, «quien ha demostrado saber sacar mucho rendimiento de las remeras».

Mejorar como club

Además del éxito sobre las aguas Hibaika también está en un proceso que le permitirá mejorar su nivel. Y es que el club renovará su lugar de entrenamiento, que se prevé finalizado para el año 2027. Un progreso que ya es palpable en la zona del antiguo matadero con la construcción de un edificio que permitirá al club guardar sus embarcaciones mientras duren las obras. La instalación que tiene una estructura de madera cuenta con 283 metros cuadrados y se suma al pantalán implementado en 2020.

Tanto Ayuntamiento como club están buscando una solución que permita que Hibaika continúe entrenando en las instalaciones mientras las obras se llevan a cabo una vez arranquen en otoño, cuando se licite el proyecto.

Otegi destaca que «durante estos años hemos ido evolucionando adquiriendo mejor material, nuevas traineras, bateles etc, que nos permiten acercarnos al resto de clubes». De hecho, «todo lo que tiene que ver con la estructura deportiva y médica está evolucionando en el camino correcto. Hay que situarse en el mismo nivel en el que están en el resto de los clubes por lo menos, y creo que es algo que estamos consiguiendo poco a poco».

Además, Otegi recuerda que «estamos aumentando la base de colaboradores, algo que es fundamental para seguir creciendo».

En este aspecto, como asegura convencido, «están quienes nos apoyan económicamente, pero quienes nos aportan su granito de arena de otra manera también nos ayudan mucho y debemos de seguir trabajando».