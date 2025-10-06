El colegio Cristóbal Gamón estrena su nueva zona cubierta

Martin Sansinenea Errenteria Lunes, 6 de octubre 2025, 12:32 Comenta Compartir

El alumnado de Cristóbal Gamón de Errenteria cuenta con un nuevo espacio tapado en su escuela. Y es que la pasada semana finalizaron los trabajos para la renovación de la cubierta en el edificio donde estudian cientos de pequeños.

La antigua marquesina, que se encuentra en el lugar donde se encuentra el nuevo tejado, ha sido eliminada por su mal estado. Además, el nuevo cubrimiento ha creado un espacio más amplio en el que los estudiantes tendrán la oportunidad de poder estar a resguardo durante el invierno, época en la que se producen más precipitaciones.

Se trata de una intervención de mejora de las instalaciones y zonas de juegos en los edificios municipales. «Es una intervención que supone una gran mejora y que estaba incluida en la línea de trabajo del Plan de Mandato 2023-2027», ha destacado Eneko del Amo, concejal de urbanismo. En este aspecto, Itsaso Cruz, concejal de educación ha afirmado que «este espacio permitirá que los alumnos de Cristobal Gamón disfruten de un espacio cubierto que sin duda aprovecharán a lo largo de todo el curso». Algo que fue palpable durante la presentación, ya que el nuevo tejado contaba con un balón colgado en una de sus esquinas. Una muestra de que los pequeños ya han jugado en esa zona.

«Es una intervención que ha costado tiempo en que se materializase, pero una vez llevado a cabo lo único que podemos decir es que estamos muy satisfechos porque es una gran mejora», ha anunciado Aitor Sarasua, director del centro. Él mismo ha subrayado que «era una intervención necesaria, y creo que todos, tanto profesores, como alumnos como empleados del colegio, vemos que este es un paso hacia adelante». Asimismo, Sarasua y del Amo han aseverado que «las obras se han realizado durante la época estival para no entorpecer las clases».

Así pues, «la intervención ha supuesto una inversión de 215.000 euros y ha sido cofinanciada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco con una ayuda de 138.00 euros que han provenido del programa Udaleraiki.

Esta nueva instalación se suma a la realizada en el patio principal en el año 2022 que permite tanto al alumnado como a los vecinos disfrutar de un espacio tapado.