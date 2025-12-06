Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Una bonita vuelta de Igeldo a Urgull con Urdaburu Mendizale Elkartea

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Urdaburu Mendizale Elkarte ha organizado una marcha nórdica para el día 13. Quienes acudan están citados a las 08.55 horas en la en la parada de autobús de Iztieta. «Cogeremos el autobús E02 que sale a las 09.02 horas. Si no, a las 09.30 horas en la parada del autobús 16 del Boulevard ( que va a lgeldo), allí cogeremos el autobús a las 09.35 horas». Por último, los integrantes llegarán a la parada del autobús de Igeldo, en la rotonda al lado del Camping.

Tras ello, la ruta a realizar será de 12,6 kilómetros y avisan de que «no es totalmente llana». En cuanto al recorrido «comenzaremos en el camping de Igeldo y después de pasar Igeldo, por un sendero, nos encontraremos en Pakea. Desde la Universidad atravesaremos Ondarreta y La Concha y ascenderemos a Urgull».

La inscripción se realizará en el local de Urdaburu, bien presencialmente o por teléfono en secretaría (martes y jueves de 19.00 a 21.00 horas) o mediante el formulario disponible en la web de urdaburu.eus.

