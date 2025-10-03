El Ayuntamiento tiene en marcha programas para promover 37 empleos

M. S. errenteria. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Errenteria tiene abierta la recepción de candidaturas en 37 ofertas de empleo a través de distintos programas. Por una parte, se ofertan 25 puestos de trabajo mediante las ayudas para acciones locales de promoción del empleo de este año de Lanbide. Por otra parte, se ofertan 12 puestos de trabajo en el marco de la convocatoria de ayudas a la contratación de personas jóvenes por parte de las entidades locales correspondiente al ejercicio de 2025, en EGF Plus 2021-2027.

En todos los casos, la inscripción en las ofertas de empleo debe hacerse a través de Lanbide, por lo que habrá que estar dado de alta como demandantes de empleo para poder optar a estos puestos. Asimismo, las inscripciones habrá que realizarlas antes del día 10.

Para participar en estas convocatorias será necesario estar en situación de desempleo y de alta como demandante de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tanto en el momento de envío de la candidatura como en la víspera del inicio del contrato. Además, también hay que estar empadronado en alguno de los municipios de Oarsoaldea.

Entre los puestos que se ofertan hay opciones como auxiliar administrativo y como limpiador, así como trabajos que tienen que ver con todo el mantenimiento urbano.

Empleo para jóvenes

Además de estas opciones, el Ayuntamiento también está ofertando 12 puestos de empleo para jóvenes. Para participar en estas convocatorias hay que cumplir algunos requisitos además de los que se soliciten específicamente para cada puesto de trabajo.

Los solicitantes deben tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de la contratación y ser demandante de empleo, en situación de alta, en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con el nivel educativo correspondiente al puesto a desempeñar. Asimismo, los jóvenes tendrán que estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil. En este caso, las inscripciones deben realizarse hasta el día 15 a través de Lanbide.

Los puestos que se ofertan son de técnicos en ámbitos como la Educación y Juventud, Igualdad, Cultura, Comunicación, o Medio ambiente. Además también se buscan administrativos para las áreas de Urbanismo, Diversidad cultural o Contratación y Patrimonio entre otros.

En cuanto al proceso, el Ayuntamiento recalca que las inscripciones deben realizarse a través de Lanbide. Por este motivo piden que «los posibles empleados actualicen la información que consta en el servicio de empleo, puesto que se valora la experiencia acreditada». Por su parte, en caso de necesitar alguna información recuerdan que la Agencia de Desarrollo comarcal está disponible a través del 943 510 200 y la web de oarsoaldea.eus.

El presupuesto total para estas contrataciones es de 1.033.758,46 euros, con una financiación del 69,87% (722.269,22 euros) por parte de Lanbide. El Ayuntamiento, por su parte, cubrirá los 311.489,24 euros restantes.