Una amplia programación para celebrar el séptimo Mercadillo Solidario de Mindara Elkartea

ErrenteriaUna amplia programación para celebrar el séptimo Mercadillo Solidario de Mindara Elkartea
El patio de Koldo Mitxelena vivirá una gran jornada el día 13 en un evento en el que se darán a conocer la asociación y su trabajo
Martin Sansinenea
errenteria.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44
Mindara Elkartea ha organizado una gran variedad de actividades para celebrar VII Mercadillo Solidario que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en en el patio de Koldo Mitxelena (Errenteria). Una fecha con la que la asociación errenteriarra buscará de nuevo «dar a conocer la asociación y los proyectos sociales de la entidad».
No obstante, además de ello, desde Mindara destacan que esta también es una jornada con la que « dar una segunda vida a juguetes y libros, promoviendo una sociedad más sostenible, mediante la reutilización de estos».
En esta línea, el VII Mercadillo Solidario a favor de Mindara ofrecerá una amplia variedad de artículos donados —ropa, libros, juguetes, artesanía y otros objetos en buen estado— cuyo beneficio íntegro se destinará al mantenimiento y desarrollo de los proyectos sociales de la asociación.
Durante toda la jornada habrá puestos con los boletos para el sorteo que tendrá lugar a las 18.30 a la venta
En cuanto a la programación, la jornada arrancará con una exhibición de txalaparta que será ofrecida por los alumnos del conservatorio local. Dicha actividad se desarrollará entre las 10.30 y las 11.30 horas. Tras ello, será el turno de las herri kirolak. Elene y Udane Ostolaza, ambas harrijasotzailes junto a Jabi y Ane Urresti ofrecerán una bonita exhibición.
Dicha parte de la jornada finalizará a las 13.00 horas, y los deportistas invitarán a los asistentes a probar con los deportes.
Ya por la tarde, a las 16.45 horas, y tras un breve descanso, Elipsis ofrecerá la oportunidad de disfrutar de los personajes infantiles que han acompañado a todos en la infancia. De este modo quienes quieran podrán fotografiarse con ellos y también se podrán pintar las caras.
Por su parte, a las 17.30 horas La asociación Emanbira dará una clase de danza africana, en la cual podrán participar y disfrutar todos los asistentes al mercadillo. Todo ello antes de llegar a la esperada chocolatada que arrancará a las 18.00 horas.
Tras ello, la jornada finalizará con el sorteo. «Durante todo el día estarán a la venta los boletos para el sorteo. Este año contamos con numerosos colaboradores en el mercadillo. Gracias a ellos, habrá una amplia variedad de premios de gran valor», aseguran desde Mindara.
En cuanto a otras opciones de las que disfrutar durante el día, destacan los juegos de madera que estarán disponibles gracias a Kromosoma. Asimismo «habrá un bar donde se podrá disfrutar de pinchos calientes y de bebidas».
En este aspecto, «invitamos a toda la ciudadanía a participar, colaborar y sumar su apoyo a esta iniciativa, recordando que cada pequeña aportación contribuye a construir un presente más justo y un futuro más esperanzador para todas las personas con diversidad funcional».