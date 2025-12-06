Una amplia programación para celebrar el séptimo Mercadillo Solidario de Mindara Elkartea

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Mindara Elkartea ha organizado una gran variedad de actividades para celebrar VII Mercadillo Solidario que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en en el patio de Koldo Mitxelena (Errenteria). Una fecha con la que la asociación errenteriarra buscará de nuevo «dar a conocer la asociación y los proyectos sociales de la entidad».

No obstante, además de ello, desde Mindara destacan que esta también es una jornada con la que « dar una segunda vida a juguetes y libros, promoviendo una sociedad más sostenible, mediante la reutilización de estos».

En esta línea, el VII Mercadillo Solidario a favor de Mindara ofrecerá una amplia variedad de artículos donados —ropa, libros, juguetes, artesanía y otros objetos en buen estado— cuyo beneficio íntegro se destinará al mantenimiento y desarrollo de los proyectos sociales de la asociación.

Durante toda la jornada habrá puestos con los boletos para el sorteo que tendrá lugar a las 18.30 a la venta

En cuanto a la programación, la jornada arrancará con una exhibición de txalaparta que será ofrecida por los alumnos del conservatorio local. Dicha actividad se desarrollará entre las 10.30 y las 11.30 horas. Tras ello, será el turno de las herri kirolak. Elene y Udane Ostolaza, ambas harrijasotzailes junto a Jabi y Ane Urresti ofrecerán una bonita exhibición.

Dicha parte de la jornada finalizará a las 13.00 horas, y los deportistas invitarán a los asistentes a probar con los deportes.

Ya por la tarde, a las 16.45 horas, y tras un breve descanso, Elipsis ofrecerá la oportunidad de disfrutar de los personajes infantiles que han acompañado a todos en la infancia. De este modo quienes quieran podrán fotografiarse con ellos y también se podrán pintar las caras.

Por su parte, a las 17.30 horas La asociación Emanbira dará una clase de danza africana, en la cual podrán participar y disfrutar todos los asistentes al mercadillo. Todo ello antes de llegar a la esperada chocolatada que arrancará a las 18.00 horas.

Tras ello, la jornada finalizará con el sorteo. «Durante todo el día estarán a la venta los boletos para el sorteo. Este año contamos con numerosos colaboradores en el mercadillo. Gracias a ellos, habrá una amplia variedad de premios de gran valor», aseguran desde Mindara.

En cuanto a otras opciones de las que disfrutar durante el día, destacan los juegos de madera que estarán disponibles gracias a Kromosoma. Asimismo «habrá un bar donde se podrá disfrutar de pinchos calientes y de bebidas».

En este aspecto, «invitamos a toda la ciudadanía a participar, colaborar y sumar su apoyo a esta iniciativa, recordando que cada pequeña aportación contribuye a construir un presente más justo y un futuro más esperanzador para todas las personas con diversidad funcional».