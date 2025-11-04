Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre F. P.

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

La Comandancia General de los Carabinieri en Roma ha acogido la ceremonia de presentación de los nuevos coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre: Maserati MCPURA y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Ambos vehículos han sido equipados con equipos especiales para el transporte rápido y seguro de órganos y sangre, lo que garantiza la máxima eficiencia en misiones médicas.

El primero es un coupé de altas prestaciones con motor Nettuno V6 biturbo de 630 CV con tecnología patentada de precámara, equipado con un monocasco de fibra de carbono y diseñado para garantizar velocidad y estabilidad incluso en las condiciones más exigentes, con soluciones tecnológicas de última generación.

El segundo se distingue por el legendario Quadrifoglio Verde, el símbolo del ADN de Alfa Romeo. Tiene un motor V6 biturbo de 520 CV combinado con un diferencial mecánico autoblocante, tracción trasera, suspensión deportiva y equipo de seguridad dedicado a las necesidades operativas.

Estos modelos, símbolo de la excelencia italiana, combinan alto rendimiento, confiabilidad y seguridad, respondiendo a las necesidades operativas de los Carabinieri en los servicios públicos.

La iniciativa confirma la colaboración estratégica entre Stellantis y los Carabinieri, destinada a garantizar vehículos tecnológicamente avanzados para misiones delicadas y de vital importancia.

Es la primera vez que los Carabinieri utilizan un automóvil Maserati, aunque la asociación entre Alfa Romeo y los Carabinieri es histórica, ya que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial; el primer Alfa Romeo de la fuerza fue el M «Matta» de 1900 en 1951.

Un año después, el sedán de 1900 se convirtió en el primer « Gazzella », que significa respuesta de emergencia en la lengua vernácula de los Carabinieri.

Su descendiente directo fue el Giulia de la década de 1960, utilizado de 1963 a 1968. Desde entonces, el vínculo entre los Carabinieri y Alfa Romeo ha continuado a lo largo de los años, con el Alfetta, 90, 75, 155, 156 y 159 y hasta el Giulia Quadrifoglio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias