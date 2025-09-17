Un nuevo modelo híbrido enchufable se une a la gama

La marca china Omoda ha presentado el 7 SHS, un nuevo SUV que llega con una mecánica híbrida enchufable de 279 CV, y hasta 1. ... 200 km de autonomía, de los que 90 pueden ser solo eléctricos. Con 4,66 metros de largo, ofrece un interior muy capaz.

Su propulsor es un híbrido enchufable compuesto por un 1.5 litros turbo de gasolina con 140 CV, más dos motores eléctricos integrados en la caja de cambios –automática DHT– con 200 CV.

Del interior destacan las dos pantallas presentes, una para el cuadro de mandos de 8,88 pulgadas, y la central para el sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, de 15,6. Esta última, por cierto, permite desplazamiento de su lugar original hasta situarse justo enfrente del copiloto con sólo desplazar la pantalla táctil con cuatro dedos. Se trata de una solución ingeniosa para el entretenimiento del acompañante.

Omoda ha confirmado dos niveles de acabado para su nuevo SUV. El básico se llama Pure, y más completo es el Premium.