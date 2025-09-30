Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maserati MC Pura F. P.

De la Fórmula 1 a las calles de Turín: Maserati MC Pura redefine el superdeportivo

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

El Maserati MC Pura hizo su esperado debut en la segunda edición del Salón del Automóvil de Turín, capturando la atención de más de 500.000 visitantes que abarrotaron el centro de la ciudad.

El evento, que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre, transformó las calles y plazas de Turín en un espectáculo al aire libre de modelos de última generación y superdeportivos.

El nuevo superdeportivo, disponible en versiones coupé y cabrio (denominada Cielo), se presentó en la pintoresca Piazzetta Reale. Su sofisticado color Ai Acqua Rainbow, un exclusivo tono azul que cambia con la luz para revelar un efecto de arco iris, fue concebido por el programa de personalización Maserati Fuoriserie. Este detalle destacó la dualidad del vehículo: su versión coupé con un acabado mate y el MC Pura Cielo con un acabado brillante.

El MC Pura encarna la esencia del rendimiento y la energía de Maserati, orgullosamente 100% Made in Italy. Su corazón es el innovador motor V6 Nettuno, una joya de la ingeniería que incorpora tecnologías derivadas de la Fórmula 1 en un coche de producción.

Además del estreno del MC Pura, los visitantes pudieron admirar una selección de modelos icónicos en los Jardines Reales, frente a la Fuente de Tritón. La exposición incluyó el Merak, el Ghibli SS, el 3500 GT y, como estrella indiscutible, el Maserati MCXtrema.

Maserati toma las calles de Turín F. P.

Este último, una «bestia» de carreras no homologada para carretera, se mostró en su llamativo color «Blu Extrema». Con una producción limitada de solo 62 unidades, el MCXtrema está diseñado para los coleccionistas más exigentes, ofreciendo la máxima emoción en la pista. Impulsado por un V6 biturbo de 3 litros con 740 CV, representa el máximo exponente del rendimiento de la marca.

El Salón del Automóvil de Turín no solo fue una plataforma para el debut del nuevo modelo, sino también una celebración del legado de la marca. Un desfile de vehículos Maserati, que incluyó el GranTurismo, el MC20 y un GranCabrio conducido por la invitada especial Cristina Chiabotto, recorrió las calles de la ciudad, demostrando la elegancia y potencia que definen al Tridente.

