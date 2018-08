Niños en el asiento delantero del coche Hasta que no midan más de 1,35 metros de altura, los niños tienen que ir detrás y, en su caso, con el sistema de retención infantil correspondiente. / POPI Su estatura debe estar por encima de 1,35 metros. Pero hay excepciones | JUAN IGNACIO VIEDMA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 25 agosto 2018, 12:59

Hay una máxima que está por encima de cualquier otro planteamiento o supuesta necesidad: los niños deben viajar en el coche de la manera más segura posible. Por este motivo, desde el 1 de octubre de 2015 está prohibido que viajen en el asiento delantero de un vehículo siempre que midan igual o menos de 1,35 metros. ¿Qué ocurre cuando el coche es biplaza? ¿Y si todas las sillas infantiles no se pueden instalar en los asientos traseros?

La reciente normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) contempla tres excepciones que sí permiten a un niño con una estatura de 1,35 metros o inferior viajar con su sillita infantil en el asiento del copiloto. La primera se refiere a los vehículos biplazas, es decir, con solo dos plazas delanteras o incluso tres en el caso de furgonetas. También podrán viajar en los asientos delanteros cuando todos los asientos traseros estén ocupados por otros menores con una altura igual o inferior a 1,35 metros y que, por tanto, también necesiten utilizar un sistema de retención infantil.

¿Y cómo se lleva a tres niños pequeños en un coche si no entran tres sillitas infantiles en la parte posterior? En ese caso la normativa sí permite que un menor ocupe el asiento delantero con su sillita infantil correspondiente, al igual que en el caso de que el vehículo solo tenga dos asientos traseros homologados.

Es importante recordar también que en el caso de que sea necesario llevar a un niño en el asiento delantero en una silla en sentido inverso a la marcha (sillitas del grupo 0+ de 0 a 13 kilos) se debe desconectar el airbag frontal de pasajero. Asegúrese que su vehículo tenga airbag desconectable porque, en caso de que no sea así, tendrá que llevar el coche a un taller para que lo desconecten. No obstante, prácticamente todos los automóviles actuales disponen de un mando, de muy fácil utilización, que permite desconectar el airbag del copiloto.

¿Los niños que miden más de 1,35 metros pueden viajar delante? La Ley de Tráfico sí permite a un niño que mida más de 1,35 metros viajar en el asiento del copiloto, aunque la DGT recomienda que no lo haga hasta que alcance 1,50 metros de altura, ya que es más seguro viajar en los asientos traseros, según concluyen varios estudios. Si infringe esta normativa y lleva a un niño en el asiento delantero cuando no se cumplen las excepciones, está poniendo en peligro la seguridad del menor y además se expone a una multa de 200 euros con retirada de tres puntos en el carnet de conducir, una sanción muy a tener en cuenta.

El uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) reduce en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones en caso de accidente. Si no se llevan a cabo estas normativas, los menores podrían sufrir lesiones muy importantes que están definidas según las edades de los niños y su morfología o complexión física. Así las cosas, hasta los 2 años las lesiones más frecuentes son de cuello generadas por el tamaño de la cabeza y la debilidad de la columna vertebral, de 2 y 4 años, en este periodo el daño se sitúa en la cabeza debido a que las vértebras no son demasiado fuertes para soportar desaceleraciones bruscas. Mientras que en las edades comprendidas de 4 a 10 años, las contusiones más fuertes se dan en la zona abdominal, puesto que corren el riesgo de sufrir hemorragias internas o lesión abdominal, ya que los órganos no se encuentran lo suficientemente fijados a su estructura abdominal.

Lo dicho, todos los niños que estos días viajen en automóvil deben ir sentados, unos en los SRI, los que los necesiten, y el resto bien atados con el cinturón de seguridad.

Cuidado, no es un tema menor.