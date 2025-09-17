Uno de los mejores coches eléctricos para circular por la ciudad
Es un coche pequeño, con buena autonomía y versatilidad, ideal para uso en ciudad y también para escapadas, más potente y capaz que algunos de sus principales competidores
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
Con carrocería tipo SUV y una longitud de 3,83 metros, pensado principalmente para entornos urbanos, se distingue por su diseño llamativo, un interior cómodo, ... y un habitáculo con dos pantallas gemelas de 10.25 pulgadas, que combina un manejo ágil con un enfoque práctico, por lo que es más apropiado para alternar entorno urbano con viajes ocasionales en carretera. Como dispone de bomba de calor de serie, es una opción atractiva dentro del mercado de eléctricos urbanos.
En términos de tecnología y seguridad, equipa los habituales asistentes incluidos aquellos que le dotan de un nivel 2 de conducción autónoma, las ayudas al aparcamiento y las de recordatorio de pasajeros en las plazas traseras (para no olvidarse de que puede haber un menor en su sillita) o el sistema que vigila el nivel de atención del conductor.
Está disponible con un motor de 97 CV y una batería de 42 kWh que ofrece una autonomía de 327 kilómetros. La versión superior, con 115 CV y una batería de 49 kWh, alcanza los 370 kilómetros de autonomía.
Admite recarga rápida en corriente continua (DC) de hasta 120 kW, permitiendo recuperar del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos, y una potencia de carga en corriente alterna (AC) de 11 kW. Según Hyundai, el tiempo de carga en corriente alterna es de un mínimo de 4 horas y de 4 horas 35 minutos para cada versión, es decir, a una potencia máxima de 3,7 kW (16 amperios a 230 V). Además, incorpora la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar energía a dispositivos eléctricos externos.
Hay opciones de llantas de 15 a 17 pulgadas, tanto en acero con tapacubos como de aleación, pero las autonomías homologadas están calculadas con las más pequeñas, las de 15«.
Es un coche eléctrico diseñado para entornos urbanos donde la maniobrabilidad es clave, gracias a su estrechez, con solo 1,61 metros de ancho, resulta especialmente práctico para desplazarse por calles concurridas y para aparcar en espacios reducidos, como plazas de garaje pequeñas.
Su pequeño tamaño y bajo centro de gravedad le otorgan una conducción ágil y dinámica.
