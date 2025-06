Errores graves con los neumáticos

Estamos entrando en una época en la que las escapadas o viajes de cierta enjundia proliferan y las carreteras se llenan de vehículos. Es muy ... importante tener a punto el coche, por supuesto, pero... ¿y los neumáticos?

Conviene recordar que estos desempeñan un papel crucial en la seguridad y el rendimiento de un vehículo. Por ello, Bridgestone, líder global en neumáticos premium y soluciones de movilidad sostenible, recuerda los errores más frecuentes en su cuidado y cómo evitarlos.

Presión incorrecta. Ya sea por descuido o falta de conocimiento, numerosos conductores no revisan regularmente la presión de sus neumáticos. Esto es algo nada recomendable: circular con un neumático con una presión de inflado por debajo de la recomendada por el fabricante del vehículo puede provocar una degradación prematura (sobre todo en los laterales), fatiga de la carcasa, alto riesgo de reventón, y un incremento del consumo de combustible. Tampoco se debe circular con la presión alta, por encima de la recomendada según carga: la goma contacta menos con el asfalto y pierde adherencia, se produce degradación prematura en la parte central de la banda de rodadura y se obtiene un peor comportamiento dinámico del vehículo.

Para evitar todos estos problemas, lo ideal es revisar la presión de los neumáticos (en frío) una vez al mes o antes de un desplazamiento largo.

No rotar los neumáticos. Los neumáticos delanteros y traseros están sometidos a trabajos y cargas diferentes, por lo que su desgaste es muy desigual. Las rotaciones son esenciales para conseguir un desgaste más uniforme, y aumentar así la vida útil de todos los neumáticos. Un desgaste uniforme y regular en los neumáticos de ambos ejes del vehículo contribuye a aumentar la seguridad en la carretera. Es recomendable rotarlos entre ejes cada 10.000 kilómetros (o lo estipulado por el fabricante).

Desgaste excesivo o irregular. Conviene revisar la profundidad de banda de rodadura, pues el límite legal es 1,6 mm, que viene referenciado por los testigos de desgaste, señalizados por un indicador en la zona del hombro del neumático; sin olvidar que el desgaste sea uniforme.

Otros desgastes irregulares en los neumáticos, y que provocan que la huella de contacto no sea la óptima, pueden ser provocados por un equilibrado y/o alineación incorrectos, o unos amortiguadores en mal estado.

Alineación y equilibrado. La correcta alineación del vehículo, mantener el paralelismo de ejes y el equilibrado de las ruedas resultan fundamentales para evitar desgastes irregulares, vibraciones e incluso problemas de trayectoria en el volante (seguridad), a parte del riesgo de averías mecánicas. La alineación debe hacerse cuando se cambian los neumáticos o se rotan , una vez al año o cuando se recorran entre 15.000 y 20.000 kilómetros.

Neumáticos dañados. Comprobar de vez en cuando el estado de las gomas y llantas también es crucial, ya que pueden presentar deformaciones, golpes, cortes o arranques (fruto del impacto con bordillos, baches, etc.), que comprometan su seguridad. Si presentan algún tipo de daño, es necesario consultar con un profesional su posible reemplazo. En el caso de tener que hacerlo, recuerda que no es conveniente instalar en un mismo eje neumáticos con distintas características o nivel de desgaste.

Neumáticos envejecidos. Aunque los neumáticos no tienen fecha de caducidad como tal, dependiendo de múltiples factores, entre ellos el mantenimiento, la exposición a agentes oxidantes, las condiciones de uso, etc., pueden llegar a perder parte de sus prestaciones con el paso del tiempo. Así, y aunque aún tengan dibujo, se aconseja verificar el aspecto de los neumáticos una vez al mes como mínimo. A partir del 5º año recomendamos su revisión anual por un especialista, y en cualquier caso sustituirlo cuando tengan más de 10 años. La goma agrietada, envejecida, con cortes, etc. de un neumático, puede afectar a la seguridad en la carretera.