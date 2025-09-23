Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ekodrive: coches eléctricos y movilidad sostenible al alcance de todos en la terraza de Kursaal

Esta exposición de modelos '0', ofrecerá al público el próximo 11 de octubre la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias del mercado electrificado

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:25

La mañana del sábado 11 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, la terraza exterior del Kursaal se convertirá en un escaparate de las últimas novedades en movilidad sostenible. La exposición Ekodrive permite ver en un mismo espacio las novedades en vehículos eléctricos; la entrada será libre y gratuita.

Organizada por El Diario Vasco, esta exposición de modelos '0', ofrece al público la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias del mercado electrificado.

En la muestra participarán algunas de las principales marcas y concesionarios de la zona: Grupo Easo Motor, Grupo Carza, Grupo Auto Suecia, Grupo Gaursa y Grupo Blendio – BYD.

Ekodrive busca acercar a la ciudadanía las ventajas de la movilidad eléctrica y dar a conocer las nuevas soluciones que están transformando la forma de moverse por la ciudad y la carretera.

