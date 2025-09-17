La complicada coexistencia con la automoción china
La presencia de marcas asiáticas fue palpable, con novedades encaminadas al gusto europeo desafiando con modelos entre 20.000 y 30.000 euros, forzando respuestas inmediatas de los fabricantes europeos
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
El Salón del Automóvil de Múnich 2025, también conocido como IAA Mobility, estuvo abierto del 8 al 14 de septiembre, presentando destacadas innovaciones en el ... sector de la movilidad. Se confirma la pugna existente en la industria del automóvil europea frente al empuje de las marcas chinas, en plena revolución eléctrica que si bien parecía que iba a cambiar por completo el mapa de la automoción, ahora vuelve a estar en duda.
En la muestra alemana la electrificación ha sido la gran protagonista, debatiéndose entre las propuestas europeas que buscan mantener liderazgo tecnológico y unos fabricantes chinos que, en cuestión de pocos años, han conseguido democratizar la movilidad eléctrica, elevar la calidad e incluso desafiar a gigantes en su propio terreno. El salón fue el epicentro de lanzamientos 100% eléctricos, híbridos enchufables de última generación, y prototipos para un futuro cercano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.