Un 93,3%, a favor del seguro obligatorio para patinetes y bicis eléctricos

La reciente aprobación en las Cortes de la Ley de Seguros de Automóviles, que introduce el concepto de vehículo personal ligero y establece la obligatoriedad ... de contratar un seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), llega avalada por los datos del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, que analiza los hábitos y percepciones de los españoles en materia de movilidad.

Según este estudio, el 93,3% de los ciudadanos se muestra a favor de que los usuarios de bicicletas eléctricas y patinetes cuenten con este seguro, ya sea de manera general (72,1%), únicamente si circulan por ciudades y vías urbanas (18,8%), o solo para mayores de edad (2,4%). Por su parte, apenas un 6,7% de los encuestados rechaza esta medida.

El respaldo a la medida no entiende de generaciones ni de territorios. Según el Foro de Movilidad de Alphabet, el apoyo es prácticamente unánime en todos los grupos de edad: desde los más jóvenes (18 a 24 años), donde más del 91% defiende el seguro obligatorio, hasta los mayores (55 a 65 años), que son los más favorables con un 96% de respaldo. En los tramos intermedios de edad (25 a 54 años) el consenso se mantiene en torno al 92-93%, lo que confirma que la obligatoriedad de este seguro es percibida como una necesidad para todos los ciudadanos. La misma tendencia se observa en el análisis por género, donde se repite la unanimidad: el 93,6% de las mujeres y el 92,9% de los hombres coinciden en la conveniencia de esta regulación.

Por lo que se refiere a la opinión en los diferentes territorios de nuestro país, el consenso es prácticamente unánime. En el norte, urbes como Bilbao o La Coruña registran cifras en torno al 93-94%. El seguro de responsabilidad civil cubrirá los daños personales y materiales que los usuarios puedan ocasionar a terceros, contempla la defensa jurídica y asistencia sanitaria en caso de accidente. Con su obligatoriedad, se busca reforzar la seguridad vial y garantizar la protección de los afectados en posibles incidentes.