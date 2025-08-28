Sara Alonso reaparece en el Mont Blanc

Elisa Belauntzaran Jueves, 28 de agosto 2025, 00:14 Comenta Compartir

Sara Alonso regresa «con muchas ganas» y fuerza a la competición hoy en Suiza en «la carrera de trail más importante del año a nivel mundial, en la que pensaba que iba a ser imposible poder estar, pero lo he conseguido». Esta mañana, a partir de las 10.15 horas, la actual campeona de la Zegama Aizkorri competirá tras dos meses de parón por el accidente que sufrió después de ser embestida por una vaca mientras entrenaba en Lleida. Ese percance hizo peligrar su participación en la gran carrera, pero contra muchos pronósticos Alonso correrá la OCC (Orsières-Champex-Chamonix) de las UTMB World Series desde Orsieres (Suiza). La exigente prueba de 55 kilómetros y 3.425 metros de desnivel positivo, que este año por la previsión meteorológica adversa pasa a un itinerario de 61 km y 3.400 m+, es el nuevo reto de la donostiarra que espera «hacer una buena carrera y subir al podio».

Reconoce que sigue manteniendo el buen nivel que demostró en Zegama y vuelve a Chamonix para bajar su tiempo de seis horas. El año pasado fue cuarta en esta prueba y esta vez luchará para mejorar esa posición. «Este año, a pesar del parón, estoy más fuerte que el año pasado y creo que tengo opciones de hacer podio». Aunque reconoce que «no va a ser fácil porque tengo contrincantes muy buenas. El nivel es muy alto y aunque me posicionan entre las cuatro favoritas de ganar, habrá que ver cómo va la carrera. Como siempre, pelearé para estar en el podio o ganar, claro».

Entre sus principales rivales se encuentra Judith Wyder, que finalizó segunda la edición del año pasado en la OCC, aunque Alonso le ganó este año en la maratón goierritarra. La vencedora de 2024, la china Miao Yao, es otra corredora a tener en cuenta, ya que «el año pasado me sacó 10 minutos de diferencia y he entrenado hace unos días con ella y se ve que está a un gran nivel. Para ganarle tengo que correr muy bien. La keniana Joyline Chepngen es otra de las corredoras a tener en cuenta porque ganó la maratón de Mont Blanc este año. Creo que el podio y la victoria va a estar entre nosotras cuatro, aunque puede haber alguna otra sorpresa porque hay mucho nivel».

Lleva dos semanas en Chamonix

Sara Alonso lleva casi dos semanas en Chamonix, donde se ha entrenado sobre el terreno. «Soy consciente de que conocer el recorrido de la Zegama Aizkorri me ayudó mucho. Para esta prueba he tenido que meter muchos kilómetros porque pasar de cuatro a seis horas de carrera supone un cambio.Es verdad que el parón de dos semanas interrumpió ese entrenamiento, pero considero que llego mejor de lo que esperaba y que me encuentro en un buen momento físicamente».

«Correr en Chamonix la OCC es todo un reto para mí porque aquí están las mejores corredoras del mundo. No hay atleta que falle a esta cita. Todo el mundo quiere estar aquí esta semana», afirma. «Siempre he dicho que mis tres sueños deportivos son ganar la Zegama Aizkorri, la OCC y la Behobia. Este año ya he conseguido la txapela de la Zegama, ganar en Chamonix sería un sueño, aunque a nivel personal me hacía más ilusión ganar en casa».

Este año lograr sus tres txapelas será «imposible», admite, «porque tengo previsto correr el Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running que se celebrará del 25 al 28 de septiembre» y después su gran objetivo es la final de las Golden Trail World Series 2025 que se disputa del 9 al 12 de octubre en el valle alpino de Ledro en Trentino (Italia).

La cita de octubre enItalia será clave para Sara Alonso que es segunda en la clasificación de la Golden Trail World Series. La donostiarra ganó en Kobe (Japón) una prueba de 21,3 kilómetros y 2.109 metros de desnivel positivo que estuvo marcada por las altas temperaturas y en la que invirtió 2h53:57 tras situarse en primera posición desde el inicio de la carrera. Días después corrió la segunda carrera de la Golden Trail World Series en China. Una prueba marcada por el calor creciente, el terreno árido y un recorrido brutal a lo largo de la Gran Muralla China en la que se clasificó en cuarta posición (2h44:19) por delante de su gran rival de esta jornada en Suiza, Miao Yao que fue quinta (2h50:26).

Su gran palmarés de 2025 se engrosó enZegama, donde realizó una excelente carrera parando el crono con un tiempo de 4h27:25. Su buen trabajo y los excelentes resultados la situaban en primera posición del circuito de las Golden, pero el accidente de Lleida le ha supuesto bajar un peldaño en la clasificación. Según su calendario a comienzos de año, tenía previsto correr la Sierre-Zinal, objetivo que se vio truncado porque el incidente con la res le provocó la rotura de una costilla y contusiones múltiples.

Una vez repuesta del percance, Sara Alonso sale hoy dispuesta a darlo todo. Con el objetivo claro de «darlo todo» y lograr su gran sueño.