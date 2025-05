Sara Alonso: «He salido a tope, pero ir primera es una mierda, pensaba que me iban a adelantar... Es una pasada» La donostiarra se ha alzado con su primera Zegama-Aizkorri después de su podio en 2022 y de perderse por lesión las dos últimas ediciones

A. Algaba Domingo, 25 de mayo 2025, 14:04 | Actualizado 15:02h.

Exultante, sin poder creerselo y con la alegría añadida de que comparte podio con su amiga Malen Osa, que ha finalizado tercera. «Es un sueño, no me lo puedo creer», apuntaba Sara Alonso tras cruzar la línea de meta y hacerse con su primera txapela en la Zegama-Aizkorri. Una prueba que ha dominado de principio a fin y que ha finalizado con el cuarto mejor crono de la historia de la prueba.

«Desde el primer kilómetro he salido a tope, pero iba nerviosa. Ir primera es muy duro. Es una mierda. Iba pensando, a ver cuándo me van a adelantar...», ha explicado Alonso. Pero ese momento nunca ha llegado y Judith Wyder no ha podido darle caza. «En mi cabeza solo estaba la txapela y el hacha», añadía. Alonso ha restado importancia a «las caídas» que ha sufrido a lo largo del recorrido y ha admitido la tensión final a medida que la distancia con la segunda se iba reduciendo.

«No soñaba con un ambiente así. El día era espectacular, más gente que nunca... todo ha salido bien», añadía. Entre eso que ha salido a pedir de boca también se encuentra el compartir podio con su amiga Malen Osa. «Le he preguntado a su hermano en el recorrido a ver cómo iba y me ha dicho que no muy bien... pero mira al final, compartimos podio», ha apuntado sonriente la corredora donostiarra.