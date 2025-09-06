Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jose Mari Legarra y Gorka Elizondo coincidieron en la cruz de Hernio, a la que cada uno le pidió su deseo.

Ver 58 fotos
Jose Mari Legarra y Gorka Elizondo coincidieron en la cruz de Hernio, a la que cada uno le pidió su deseo. FOTOS BELAUNTZARAN
Mendira

Hernio. Suena a fandango y arin arina

Las romerías volverán a la popular cima de Tolosaldea para reunir a cientos de mendizales cada fin de semana de septiembre

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Cualquier época del año es buena para subir a Hernio (1.078 m.), pero septiembre aún más si cabe. El ascenso hasta la cima es ... una máxima que algunos cumplen a diario, otros muchos cada fin de semana y los hay quienes cumpliendo una tradición familiar, que se transmite de generación a generación. Suben todos los domingos de septiembre. A partir de mañana, las piezas más populares vascas inundarán la campa de Zelatun y se podrán escuchar por los caminos que nos llevan a Zelatun o Hernio, destino de esta primera ruta de Mendira en su nueva temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hernio. Suena a fandango y arin arina