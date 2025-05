Malen Osa, tercera en Zegama: «Con calambres desde el kilómetro 9... hoy me llevo la txapela a la más cabezona» La oñatiarra, con su estrategia de ir de menos a más pero lastrada por problemas físicos, repite podio en casa: «Le he dicho a Sara que el año que viene cambiamos las posiciones»

A. Algaba Domingo, 25 de mayo 2025, 14:19

Si hace cuatro semanas una salmonelosis ponía en duda su presencia en la Zegama-Aizkorri de este año, unos fuertes calambres desde los primeros kilómetros de la prueba han puesto todavía más cuesta arriba la carrera de Malen Osa este domingo. Pero como si de una superación constante se tratara, la oñatiarra ha logrado sobreponerse y lograr un nuevo podio el la prueba. «Ha sido duro, pero cada año me sorprendo más y he disfrutado muchísimo», resumía.

Osa ha confesado que al principio de la prueba iba regulando, como siempre, en su estrategia de ir de menos a más, pero que a los pocos kilómetros ha comenzado a sufrir. «En el inicio iba casi silbando. Pero sobre el kilómetro 9-10 han empezado los calambres. Bajando me pasaban todas. Ha sido lo más duro que he hecho en mi vida, pero hoy me llevo la txapela a la más cabezona», confesaba tras tomar aliento en la llegada y abrazarse con Judith Wyder y, sobre todo, con su amiga y ganadora este domingo, Sara Alonso.

«Le doy mucho valor a este podio, estoy muy orgullosa», añadía en ese tercer puesto del cajón final de la prueba. Dos años seguidos en ese podio y con ganas de que el próximo también llegue con buen resultado. En 2024 fue segunda, este año tercera y el que viene... «Es muy bonito que haya ganado Sara. Le he propuesto que el año que viene cambiemos los puestos en el podio», apuntaba contenta la oñatiarra, que ha recibido el calor de amigos y de medio Oñati en las subidas del recorrido.