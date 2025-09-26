Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Malen Osa ha debutado hoy en un mundial de trail.
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running

Malen Osa se retira del campeonato del mundo tras sufrir una caída

La corredora debutaba hoy en un mundial en la especialidad de Short Trail tras participar en la Vertical Uphill y Mountain Classic del Mundial de Innsbruck 2023

DV

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:08

Una caída ha obligado a Malen Osa a retirarse del maratón del Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running que se está celebrando en Canfranc y que reúne a las mejores corredoras de montaña del mundo. La oñatiarra ha salido como el resto de los participantes a las 08.00 horas de la SHORT TRAIL de 45 kilómetros, pero tras el percance ha decidido abandonar la prueba.

Malen Osa debutaba hoy en un mundial en la especialidad de Short Trail tras participar en la Vertical Uphill y Mountain Classic del Mundial de Innsbruck 2023. Además de Osa, participan también en la prueba Sara Alonso, que ocupa en estos momentos la cuarta posición de carrera tras superar el kilómetro 28 del recorrido. Por su parte, Oihana Kortazar ocupa la posicón 47 en la clasificación general.

