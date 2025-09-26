Malen Osa se retira del campeonato del mundo tras sufrir una caída

DV San Sebastián Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Una caída ha obligado a Malen Osa a retirarse del maratón del Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running que se está celebrando en Canfranc y que reúne a las mejores corredoras de montaña del mundo. La oñatiarra ha salido como el resto de los participantes a las 08.00 horas de la SHORT TRAIL de 45 kilómetros, pero tras el percance ha decidido abandonar la prueba.

Malen Osa debutaba hoy en un mundial en la especialidad de Short Trail tras participar en la Vertical Uphill y Mountain Classic del Mundial de Innsbruck 2023. Además de Osa, participan también en la prueba Sara Alonso, que ocupa en estos momentos la cuarta posición de carrera tras superar el kilómetro 28 del recorrido. Por su parte, Oihana Kortazar ocupa la posicón 47 en la clasificación general.