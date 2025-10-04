Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel de la prueba de montaña Hiru Haundiak que se disputará el próximo día 11.
Mendira

Unir las tres grandes

El próximo sábado será la mítica prueba de gran fondo Hiru Haundiak para recorrer las cimas más altas y emblemáticas de Euskadi: Aizkorri, Anboto y Gorbea, este año por este orden

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:13

Fue una de las pioneras del estado. Hiru Haundiak se presentaba en el panorama de las marchas de largo recorrido como una travesía de gran ... fondo que rompía con muchos estándares de lo que era este tipo de actividad. Nada más y nada menos que ciento un kilómetros andando –ahora ya corriendo en muchos casos– y se llamaba en castellano los tres grandes porque unía las tres montañas más emblemáticas de Euskadi: Gorbea, de 1.481 metros en Araba; Anboto (1.331 m.), en Bizkaia, y en Gipuzkoa, Aizkorri con 1.523 metros.

