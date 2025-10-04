Unir las tres grandes

Fue una de las pioneras del estado. Hiru Haundiak se presentaba en el panorama de las marchas de largo recorrido como una travesía de gran ... fondo que rompía con muchos estándares de lo que era este tipo de actividad. Nada más y nada menos que ciento un kilómetros andando –ahora ya corriendo en muchos casos– y se llamaba en castellano los tres grandes porque unía las tres montañas más emblemáticas de Euskadi: Gorbea, de 1.481 metros en Araba; Anboto (1.331 m.), en Bizkaia, y en Gipuzkoa, Aizkorri con 1.523 metros.

El próximo sábado a las 00.00 horas, es decir la noche del viernes al sábado día 11, se dará la salida a la 24 edición de la Hiru Haundiak en la que participarán unos mil montañeros. Este año, como novedad se va a hacer en sentido inverso la travesía, es decir, comenzará en Araia para ascender a Aizkorri, siendo éste el tramo más largo con casi 44 kilómetros, para continuar desde Landa hacia Anboto y bajar a Otxandio en un recorrido de casi 27 kilómetros, para afrontar finalmente el tercer tramo de casi 30 kilómetros que después de ascender al Gorbea baja ya a Murgia. Todo ello hace una distancia total de unos 101 kilómetros, un desnivel positivo de 5.320 metros y negativo de 5.290 metros teniendo los participantes un total de 24 horas para realizarlo.

Recogiendo la historia de la sensacional prueba, la Sociedad Excursionista Manuel Iradier de Gasteiz fue quien ideó esta marcha de gran fondo allá por 1987. Y se hizo porque, como dice la organización, «era algo que no podía pasar por alto en la mente de los verdaderos aficionados a este tipo de proyectos. Se fueron haciendo intentos, unos lo lograban y otros fracasaban, pero había nacido un evento deportivo muy codiciable en el ámbito montañero».

Recuerda Manuel Iradier que el «unir en un mismo recorrido las tres montañas más emblemáticas de los montes vascos, una por cada territorio de nuestra comunidad», fue algo que marcaba la diferencia y definía la Hiru Haundiak como un gran reto, «por ese deseo de alcanzar lo inalcanzable a priori, a ese afán de superación que caracteriza a nuestro pueblo».

Desde ese 1987 hasta 1996 fue una prueba anual y a partir de ese décimo año decidió la organización convertirla en bienal de manera que comenzando esa nueva cadencia de dos años en 1998 se ha celebrado los años pares hasta que en 2020 la maldita pandemia hizo que no se hiciera y pasara a 2021, y por consiguiente a los años impares como fue en 2023 y ahora en 2025 donde ya está todo en marcha para que se vuelva a celebrar.

Muchos participantes en este tipo de marchas de montaña, por la cada vez mayor competitividad, la hacía en diferentes tramos, cuando mejor se podía, corriendo y esto derivó sin ninguna duda a comenzar con las carreras de montaña. Visto lo visto y la tendencia que llevaba la cosa, la organización de la Hiru Haundiak optó en 2000 por crear paralelamente a la marcha una carrera de montaña y aquella fue la primera edición, que duró hasta 2004 cuando se celebró la tercera y última porque a partir de 2006 se fusionó la carrera con la marcha y desde entonces se concede un plazo máximo para realizarla de 24 horas sin tiempos mínimos.

¡Qué grande la Hiru Haundiak! A disfrutarla.