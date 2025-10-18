Kilian Jornet, hasta el infinito y más allá

Kilian Jornet lo ha vuelto a hacer. El súper atleta catalán, el mejor corredor de montaña de todos los tiempos, terminó su nuevo proyecto que ... se planteó consistente en unir los picos a los que llaman 'fourteeners', montañas que superan los 14.000 pies, es decir 4.267 metros, en Estados Unidos haciéndolos únicamente a pie y desplazándose entre ellos en bicicleta. Como él decía antes de comenzar el reto, podría equipararse a hacer una etapa dura del Tour de Francia y un maratón de montaña al día… Lo de siempre, viniendo de Kilian la idea, tenía que ser algo estratosférico.

Kilian Jornet ha realizado en tres años consecutivos otros tantos ambiciosos proyectos, dejando en su haber unos números de auténtico vértigo. El primer reto fue el que él mismo llamó como 'El redescubrimiento de los Pirineos', sorprendiéndonos en otoño de 2023 cuando encadenó en 8 días las 177 cimas de más de tres mil metros de los Pirineos (485.65 km., desnivel positivo de más de 43.000 metros invirtiendo 155 horas). El segundo fue en verano de 2024 con el reto 'Alpine Connections' cuando en 19 días, incluyendo un día de descanso, realizó 82 cuatromiles en los Alpes (1.207 kilómetros, 75.344 m. desnivel positivo, más de 305 horas de actividad, a pie (87%) y en bicicleta (13%). Y el tercero, este año entre fin de verano y principios de otoño, su particular reto denominado 'States of Elevation', nuevamente volviéndonos a sorprender con estas cifras: 72 cumbres por encima de los 4.000 metros; ha recorrido 5.145 kilómetros y ha realizado un desnivel positivo de 123.045 metros. (Ya me he cansado simplemente con escribirlo…) Y todo ello en tan solo 31 días con casi 490 horas de actividad 80% en bici y 20% a pie, pero invirtiendo el 40% del tiempo en bicicleta y el 60% andando ascendiendo esas 72 cimas.

Para ello ha recorrido a pie o en bicicleta en mayor o menor medida los estados de Colorado (56 cimas), Utah, Arizona, Nevada (estos tres en bici en ruta hacia California), California (15 cimas), Oregón (ruta en bici de sur a norte) y Washington (1 cima).

Primero fueron los Pirineos, después Alpes, ahora las montañas de EE UU. ¿Qué será lo siguiente? No hace falta que le demos ideas al amigo Kilian, seguramente, como suele ocurrir tras la consecución de los objetivos que nos planteamos, ya tendrá en mente algún otro reto que supere al anterior. Tiempo al tiempo…

Pero todo esto no sale de la nada. Kilian Jornet, a lo largo de su intensa vida como deportista viene de ganarlo todo en carreras de montaña, esquí, de batir récords de ascensiones en Alpes, Andes, Alaska; sin olvidarnos de su doble ascensión al Everest en solitario en tiempo récord…

«Cuando empecé este proyecto, solo era una idea sobre un mapa. No sabía si sería posible. Ahora veo que sí lo era», dijo un modesto Kilian al término de su espectacular y «verdadera aventura».

Siempre me ha llamado la atención esa frase hecha, como titulo la columna de hoy, cuando a los niños se les pregunta cuánto quieren a sus padres y contesta, 'hasta el infinito y más allá', que hoy me viene bien para comenzar este escrito pensando en lo que recientemente ha hecho el bueno de Kilian. Porque verdaderamente, una vez más, ha demostrado que no tiene límites, o los tiene puestos en el infinito y más allá.