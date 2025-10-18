Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kilian Jornet, en una de sus etapas de montaña por el Estado de Colorado.
Mendira

Kilian Jornet, hasta el infinito y más allá

El mejor atleta de montaña de todos los tiempos impresiona con su nuevo reto de 'States of Elevation': 72 cimas de más de 4.000 metros y más de 5.000 kilómetros a pie y en bici en 31 días

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:51

Kilian Jornet lo ha vuelto a hacer. El súper atleta catalán, el mejor corredor de montaña de todos los tiempos, terminó su nuevo proyecto que ... se planteó consistente en unir los picos a los que llaman 'fourteeners', montañas que superan los 14.000 pies, es decir 4.267 metros, en Estados Unidos haciéndolos únicamente a pie y desplazándose entre ellos en bicicleta. Como él decía antes de comenzar el reto, podría equipararse a hacer una etapa dura del Tour de Francia y un maratón de montaña al día… Lo de siempre, viniendo de Kilian la idea, tenía que ser algo estratosférico.

