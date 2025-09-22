Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cada año, cientos de escolares y sus familiares participan en esta cita deportiva. Belauntzaran
Irun acogerá el 26 de octubre el día del finalista

Ya se puede realizar la inscripción en Erlaitz mendi elkartea

Elisa Belauntzaran

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:55

Los escolares aficioandos al senderismo tienen una importante cita el próximo 26 de octubre en Irun. Organizado por la Federación guipuzcoana de montaña y ene ste caso por Erlaitz mendi elkartea, ese día se llevará a cabo el día del finalista. Una cita anual que reúne a cientos de escoalres de todo el territorio con sus progenitores y familiares y que este año cumple su XXXVII edición. La marcha de los escolares durará dos horas aproximadamente.

Pueden participar todos los alumnos de centros escolares de Gipuzkoa que lo deseen. Para ello, hay que enviar el Boletín de inscripción, o los datos, antes del jueves 23 de octubre a Eralitz mendi elkartea por teléfono llamando al 943 635 8389 o por email escribiendo a erlaitz@erlaitz.com. El horario de oficina del clun irundarra es los martes y jueves, de 10.30 a 13.30 y 18.00 a 20.00 horas. Desde la federación recomiendan verificar que «el boletín de inscripción y todos los documentos han sido recibidos por el club organizador y que el centro escolar o club ha quedado debidamente registrado como participante».

El recorrido comenzará en Arbiun plazatxoa - Frontoia (Ventas-Irun), entre las 09.30 y las 10.00 horas. Cada centro escolar confirmará su asistencia en la mesa de recepción (únicamente se acercará a la mesa el representante de cada centro) y para evitar aglomeraciones en la salida, comenzará el recorrido a continuación. No se permitirá la salida a ningún participante que haya acudido por su cuenta, sin la tutela de algún/a responsable.

Los padres/madres podrán realizar el recorrido junto a sus hijos. Los/as responsables y padres/madres vigilarán que los/las escolares a su cargo vayan agrupados. Cada participante deberá llevar su almuerzo en su propia mochila. Por ello, se aconseja llevar alimentos ligeros para tomar sobre la marcha (fruta, frutos secos y bebida).

Los diplomas de los finalistas y los regalos aportados por las empresas colaboradoras se repartirán y/o sortearán entre los centros escolares al final del recorrido. Para agilizar la recogida de premios, solamente uno/a o dos escolares de cada centro se acercarán al lugar indicado por la organización y recogerán todos los premios que les hayan correspondido a su centro.

Desde la federación guipuzcoana destan que «la montaña es ese maravilloso lugar en el que todos/as disfrutamos. Por favor, no lo ensuciemos con papeles, latas y demás basura. Cada cual debe llevarse sus residuos en la mochila. Es obligatorio respetar las señales colocadas a lo largo del recorrido. El centro escolar al que pertenezca el participante que infrinja esta norma quedará fuera del sorteo de regalos».

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto no previsto en este programa. «Siendo una actividad pública, se tomarán imágenes de vídeo o fotografía que podrán ser publicadas en la prensa y en la web de la Federación o en la del club organizador. La inscripción voluntaria conlleva la aceptación de este hecho así como la del resto de apartados de las bases».

Reduerdan además que «se dispondrá servicio de primeros auxilios» y recomiendan «desplazarse en coches particulares origina problemas diversos: de seguridad, de tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2, etc. Usa el transporte colectivo».

