Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet Guardia Civil y Agentes para la Protección de la Naturaleza de la DGA han elaborado un operativo conjunto al hallar 46 tiendas de campaña sin permiso

J. A. Domingo, 10 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

La Guardia Civil y Agentes para la Protección de la Naturaleza de la DGA han interpuesto este fin de semana 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet del término municipal de Sallent de Gállego (Aragón) al detectar en el lugar hasta 46 tiendas de campaña, todas ellas sin permiso, a menos de 100 metros de la franja de seguridad del ibón.

La actuación se llevó a cabo tras constatar en las últimas semanas, «un incremento notable» de afluencia de personas que pernoctaban en el entorno del Ibón de Anayet, «impulsado por la difusión» en redes sociales y en páginas web de empresas que, de «forma irregular, ofrecían estancias por acampar, sin contar con la preceptiva autorización administrativa», explica la nota de la Guardia Civil.

El Ibón de Anayet y su entorno, forman parte de un espacio natural protegido, donde la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con autorización expresa, con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar daños a la flora, faua y paisajes de alto valor ambiental.