Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Busca tu ruta por dificultad, tiempo o distancia

Un completo buscador te permite elegir las rutas cercanas más adecuadas a tu gusto o capacidad

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:25

Mendira, el nuevo canal dedicado a la montaña y el senderismo, incorpora un potente buscador con el que puedes acceder rápidamente a los recorridos que más te interesen en función de tus gustos o tu capacidad para que puedas echar a andar sin preocuparte de más. Dentro de cada una de las decenas de rutas ya publicadas tienes toda la información práctica para no perderte y poder disfrutar de la naturaleza con toda la información necesaria. Accede a las rutas por Gipuzkoa, Navarra, Bizkaia y Álava

Puedes seleccionar varias categorías, como distancia, tiempo necesario para realizar el recorrido, territorio histórico en el que está ubicada o la dificultad de la ascensión o de orientación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Busca tu ruta por dificultad, tiempo o distancia

Busca tu ruta por dificultad, tiempo o distancia