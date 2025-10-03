Busca tu ruta por dificultad, tiempo o distancia Un completo buscador te permite elegir las rutas cercanas más adecuadas a tu gusto o capacidad

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:25 Compartir

Mendira, el nuevo canal dedicado a la montaña y el senderismo, incorpora un potente buscador con el que puedes acceder rápidamente a los recorridos que más te interesen en función de tus gustos o tu capacidad para que puedas echar a andar sin preocuparte de más. Dentro de cada una de las decenas de rutas ya publicadas tienes toda la información práctica para no perderte y poder disfrutar de la naturaleza con toda la información necesaria. Accede a las rutas por Gipuzkoa, Navarra, Bizkaia y Álava

Puedes seleccionar varias categorías, como distancia, tiempo necesario para realizar el recorrido, territorio histórico en el que está ubicada o la dificultad de la ascensión o de orientación.